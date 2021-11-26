(( الأنصاري يتابع ميدانياً تطور مستويات العمل في عدد من المشاريع الإستثمارية المنفذة في العاصمة بغداد )) 

للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هيئة إستثمار بغداد للشركات الإستثمارية وما تنفذه من مشاريع في العاصمة بغداد وللإطلاع على أهم مراحل العمل ونسب الإنجاز التي وصلت اليها وحرصاً منها على متابعة هذه المشاريع بشكل دوري أجرى المهندس حيدر الأنصاري رئيس الهيئة صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ جولة ميدانية لعدد من المشاريع الإستثمارية المتنوعة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي تنظمها الهيئة بين الحين والآخر للوقوف على أهم المعوقات والعراقيل التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها ومن ضمن هذه المشاريع (مجمع حي السلام السكني ، مجمع أيادي العدل السكني ، مدينة الكاظمية الجديدة السكنية ، معرض بيع سيارات (جاكوار ، لاندروفر ، رانج روفر ) ، الخليفة مول ) .

هذا و إلتقى الأنصاري خلال الجولة بإدارات هذه المشاريع التي قدمت عرضاً مفصلاً عن أعمالهم للفترات السابقة وما ستنجزه من أعمال خلال الأيام المقبلة ، حيث وجههم بضرورة الإسراع في العمل مع مراعاة الجودة والكفاءة ، مثنياً في الوقت ذاته على مثابرتهم وجهودهم التي يبذلوها لإنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية المعمول بها عالمياً . مؤكداً لهم بأن الهيئة تسعى بكافة إمكاناتها لتذليل العقبات التي تواجههم وهي حريصة على تقديم الدعم والإسناد لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لما لهذه المشاريع الإستثمارية من أهمية كبيرة في تطوير العاصمة و تحقيق أبرز أهداف الإستثمار الرامية الى توفير السكن المثالي الذي تطمح له العائلة العراقية وتقديم أفضل الخدمات لهم فضلاً عن خلق العديد من فرص العمل للشباب بمختلف الإختصاصات من خلال هذه المشاريع .

وفي ختام الجولة دعا الأنصاري الى بذل المزيد من الجهود من قبل إدارات هذه المشاريع في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني والإقتصادي للعاصمة وتحقيق التقدم وتعزيز حركة البناء والإعمار التي تشهدها البلاد .

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