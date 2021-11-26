الرئاسات الثلاث توجه رسالة سرية إلى الصدر والقضاء العراقي ينظر في شكوى إلغاء الانتخابات

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬بعثت‭ ‬برسالة‭ ‬سرية‭ ‬الى‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬فائق‭ ‬زيدان‭ ‬بعثوا‭ ‬برسالة‭ ‬موقعة‭ ‬بأسمائهم‭ ‬الى‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬يلتمسونه‭ ‬فيها‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬توافقية‭.‬

وبيّن‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الصدر‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬لكنه‭ ‬اعلن‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬انه‭ ‬يرفض‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭ ‬الاشتراك‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭(‬خلطة‭ ‬العطار‭) ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬التوافق‭ ‬والمراضاة‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بها‭ ‬القوى‭ ‬الشيعية‭ ‬الخاسرة‭.‬

وقال‭ ‬الصدر‭ ‬لقد‭ ‬جربنا‭ ‬الحكومات‭ ‬التوافقية‭ ‬ولم‭ ‬نجن‭ ‬منها‭ ‬الا‭ ‬الفساد‭ ‬لذلك‭ ‬اخترنا‭ ‬ان‭ ‬نشكل‭ ‬حكومة‭ ‬اغلبية‭ ‬او‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬الكردية‭ ‬والسنية‭ ‬قد‭ ‬ابلغتنا‭ ‬بموافقتها‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬اغلبية‭.‬

والغت‭ ‬الهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬مرشحون‭ ‬مستقلون‭ ‬الفوز‭ ‬ومنحت‭ ‬مقاعدهم‭ ‬الى‭ ‬مرشحين‭ ‬تابعين‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬الرافضة‭ ‬للنتائج‭. ‬اما‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬فقد‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬يطالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتحديد‭ ‬موعد‭ ‬لاجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ان‭ ‬تبت‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬الغاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تصادق‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬تشرين‭ ‬فيما‭ ‬يرى‭ ‬مراقبون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬العامري‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬دعوى‭ ‬الغاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الى‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لمنع‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬تفاهمات‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬اغلبية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬انها‭ ‬حسمت‭ ‬جميع‭ ‬الطعون‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأحزاب‭ ‬والكيانات‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المحطات‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬صناديقها‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬لأغراض‭ ‬إعادة‭ ‬العد‭ ‬والفرز‭ ‬يديويا‭ ‬16‭ ‬الف‭ ‬محطة‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬55‭ ‬الف‭ ‬محطة‭ ‬انتخابية‭.‬

ويتوقع‭ ‬احد‭ ‬القضاة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬ان‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬للعد‭ ‬والفرز‭ ‬اليدوي‭ ‬قد‭ ‬تنتهي‭ ‬بإضافة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مقاعد‭ ‬للقوى‭ ‬المعترضة‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬الإضافة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المرشحين‭ ‬المستقلين‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬تذمرا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬وتشكيكا‭ ‬في‭ ‬نزاهة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الطعون‭ ‬واتهام‭ ‬للهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬بمحاباة‭ ‬القوى‭ ‬الخاسرة‭ ‬لغرض‭ ‬ترضيتها‭.‬