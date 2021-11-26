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الصدر يدعو إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي

الصدر يدعو إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الصدر في تغريدة  “مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه اثارة ففتنة وزعزعة لأمن العراق برمته”.

وتابع، “ومن هنا صار لزاما الكشف عن (المكشوف)، أعني الكشف عن التحقيقات الخاصو بهذا الملف، وإالقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الارهابي المشين وانزال العقوبة المناسبة لهم”.
وختم الصدر قائلا: “ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلا”.

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