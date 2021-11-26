حكمة التمرد في اليوم العالمي للفلسفة

د زهير الخويلدي

” الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرفض أن يكون على ما هو عليه”

ألبرت كامو، الإنسان المتمرد، 1951

ما هو التمرد؟ يبدأ التمرد عندما يرفض الفرد قبول موقف يعتبره، عن حق أو خطأ، غير عادل. وهكذا فإن الطفل الصغير الذي يرفض الذهاب إلى الفراش هو بالفعل، بمعنى ما، فيما يسمى بـ “روح التمرد”، لأنه يعترض على نظام قائم، والذي يرفضه باسم الفكرة التي لديه، بلا شك. مرتبكًا جدًا ولكن أيضًا بصدق شديد، من مصلحته الخاصة، وبالتالي يعاني من شعور بالظلم. لكن تمرد الكبار يختلف عن تمرد الأطفال فقط من خلال شدته، وأهدافه وعواقبه، ولكن ليس من خلال الشعور بالظلم. وهذا هو السبب في أن التمرد ليست عصيانًا فحسب، بل هو مصحوب، في شكل وتحت آخر، بمطالب، لأنه ينوي إنهاء “النظام” الذي يعتبر غير عادل. ” الانسان متمرد؟ هو الانسان الذي يقول لا “، هكذا قال ألبير كامو في الانسان المتمرد. لكن كامو يضيف على الفور أن الانسان المتمرد يقول أيضًا “نعم”، بمعنى أنه يسعى إلى تقديم شيء ما والحفاظ عليه، مثل الحقوق أو الكرامة أو ببساطة حريته. لكن من خلال الدفاع عما ينوي الحفاظ عليه بهذه الطريقة، يخاطر المتمرد أحيانًا بخسارة أكثر من ذلك بكثير، حتى حياته في حالات معينة: سيقول على سبيل المثال “ان يعيش وافقا بدلاً من الموت خاضعا على ركبتيه”، لا يزال كامو يتذكروتذكرنا بذلك حياة المتمردين العظماء الذين كان سبارتاكوس أو توسان لوفرتور واحدة منهم، فإذا كان كل تمرد ناجم عن رفض الظلم، فهل هذا يعني أن كل تمرد شرعي؟ على الاغلب لا. يمكن أن يحدث بالفعل أن يتمرد الناس باسم مصالحهم الخاصة وضد المصلحة العامة، أو على الأقل دون الاهتمام بالمصلحة العامة، وهو بلا شك لا يخلو من تبعات على شرعية تمردهم. ومع ذلك، إذا كان معظمهم لا يحصى التمردات التي تميز تاريخ البشرية، في جميع القارات، تثير الإجماع تقريبًا التعاطف والإعجاب، وحتى الرغبة في الإلهام منها، لأنها تذكرنا أنه حتى لو كانت المجتمعات البشرية ولا تزال مسرحًا للعديد من الظلم، لدى البشر القدرة، بشكل جماعي وأحيانًا فرديًا، على معارضتها. يُظهر التاريخ أيضًا أنه بينما تتغير المجتمعات، تتغير أيضًا الطريقة التي يتمرد بها الناس ضدها. على عكس المجتمعات القديمة أو العصور الوسطى، على سبيل المثال، لا تقدم المجتمعات الحديثة سوى القليل من الفرص لحمل السلاح ضدها، ليس لأنها ستكون أقل ظلمًا من كون المؤسسات القادرة على إثارة الرغبة في التمرد الموجودة بشكل متزايد: لا يمكننا إشعال النار في الرأسمالية، على سبيل المثال. لذلك رأينا ظهور أنواع من التمردات اللاعنفية في المجتمعات الغربية، ولا سيما في إطار ما يسمى “العصيان المدني”، الذي وضع نظريته هنري ديفيد ثورو ووضعه غاندي أو مارتن لوثر كينج موضع التنفيذ. إذا كان هناك أي من المتمردين. اليوم، يبدو أن حركات مثل “الحاصدين المتعمدين” أو “العصاة”، في التعليم أو في أي مكان آخر، تشكل أشكالًا من الثورات اللاّعنفية التي تتكيف مع ما يسمى بالمجتمعات الديمقراطية. هل يجب أن يصبح التمرد ثورة؟ الفرق بين الاثنين هو أن التمرد يهدف “فقط” إلى إنهاء الاضطهاد، وبينما تسعى الثورة الى الغاء عبودية المتمردين. من ناحية أخرى، يطمح الثوار إلى استبدال النظام القديم بنظام جديد، في أغلب الأحيان من خلال السعي إلى أخذ زمام المبادرة. والسؤال المطروح إذن هو ما إذا كانت التمرد يمكن أن يكون كافيا لوضع حد للظلم، أو، على العكس من ذلك، يجب أن يتحول إلى ثورة. من المنطقي الافتراض أنه إذا لم تكن الثورة سوى إنكار لنظام قديم، دون تأسيس نظام جديد، فمن المرجح أن يعود الظلم. لكن ربما يكون تاريخ البشرية، بطريقة ما، تاريخ الثورات والتمردات . إذا لم نعد في الوقت الحاضر نؤمن كثيرًا بالتمرد، فإن الكثيرين يعتبرون التمرد والمقاومة هي العلاقة الوحيدة بالعالم التي تستحق الروح الحرة. أن تكون حراً يعني أن تكون قادراً على قول لا. لا ينبغي الاستسلام للعالم كما هو. إنها حتى هذه القدرة على قول لا للعالم، لتغيير الطبيعة والمجتمع والتي، وفقًا لمفهومنا الحديث، من سمات الإنسان المتمرد. هذا هو أحد أسباب عدم التقيد بحكمة الرضا كمثال حديث. لأن الرضا يتكون أولاً وقبل كل شيء من قول نعم للعالم. الحكيم في سلام لأنه لم يعد في صراع مع نفسه أو مع العالم. فهل يجب أن نعارض “لا” للمتمرد مقابل “نعم” الحكيم؟ هل انفصال الحكماء شكل من أشكال اللامبالاة التي هي ببساطة هروب من مأساة الوجود البشري؟ على العكس من ذلك، أليس هذا الانفصال هو الحرية الداخلية فيما يتعلق بردود الفعل الانفعالية، وهي شرط كل فهم وكل حب عادل؟ هل موقف قبول السلبية الحكيمة، أم أنه، على العكس من ذلك، شرط لا غنى عنه للعمل الصحيح؟ يجب ألا نخلط بين القبول والاستقالة؛ القبول، هنا، هو الاعتراف بما هو عليه، والاستسلام لما هو واضح، وهذا يعني عدم أخذ رغبات المرء على أنها حقيقة. أليس من الأفضل أن نتصرف على أن نكون ساخطين؟ يخبرنا الرواقيون أن الحكمة تتكون من بين أشياء أخرى في معرفة كيفية التمييز بين ما يعتمد علينا وما لا يعتمد عليه. يمكننا بالطبع التمرد على ما لا يعتمد علينا، ضد الطقس على سبيل المثال … ولكن ما الذي سيتغير، إن لم يكن ليجعلنا غير سعداء؟ من ناحية أخرى، ما يعتمد علينا، الأمر متروك لنا في الرغبة في ذلك والقيام به (حتى لو كانت النتيجة، فإنها لا تعتمد دائمًا علينا بالكامل؛ ولهذا السبب، إذا كانت الحكمة تفترض الحزم في التصميم، يعني أيضًا الانفصال عن النتيجة). العمل هنا يعارض رد الفعل. تتطلب الحكمة أكثر من تمرد، إنها تتطلب ثورة بالمعنى الأول: العودة إلى الذات. العودة إلى الذات، أي التساؤل عما يعتمد علينا وما لا يعتمد عليه، ولكن أيضًا إدراك تحيزاتنا وعواطفنا حتى لا نكون ضحايا بعد الآن، ونعيش في الحاضر. ألا يعني التمرد المجازفة والمخاطرة؟ وما تبعات هذا السلوك القوي الذي ينخرط فيه المرء للتعبير عن رفضه؟

قد يبدو أن التعريف الأساسي هو أن المخاطرة تعرض نفسك للخطر، في حالة فقدان الاستقرار، والتأمين. في الواقع، يبدو أن هذا يشير إلى الرغبة في الخروج من المعلوم، والمتقن (أو المفترض أن يكون كذلك)، لوضع نفسه في حالة من عدم الاستقرار، والاعتماد على موقف خارجي. في الواقع، يعتمد مفهوم المخاطرة على تصور الشخص لفقده السيطرة على وضعه. يمكن لأي شيء أن يكون محفوفًا بالمخاطر: عبور الشارع، والنزول على الدرج، والاستمرار في العيش على هذا الكوكب الذي يمكن أن يضربه نيزك عملاق في أي لحظة! لذلك لا توجد مخاطر صفرية. العيش هو المخاطرة بحياتك. ومع ذلك، عندما يواجه الفرد الاجتماعي الغربي خطرًا غير مختار، أو تحت تهديده، فإنه يحمي نفسه بالتأمين، إن لم يكن من المخاطر، على الأقل من العواقب المادية للمخاطر. بل إنه ملزم بذلك بموجب القانون، حيث يشكل الإنسان خطرًا على الإنسان. يبدو أن الهدف هو أن المخاطرة الوحيدة التي يمكن تحملها أو قبولها هي المخاطرة المقررة، “المجازفة”.

في هذا المجال، من المقبول عمومًا أنه يمكن القول إن الخطر يقاس وفقًا لمعرفتنا الجماعية والفردية بالعالم من حولنا، أو على العكس من ذلك يُعلن أنه مجنون. لذلك، فإن تقييم المخاطر فيما يتعلق بوضعنا الأولي هو الذي يأخذنا من الخطر الضروري (علينا أن نعيش بشكل جيد) إلى الخطر الطوعي المقرر. قرار المخاطرة أو عدم المخاطرة يوازن بين الحصافة من ناحية والتهور من ناحية أخرى عشوائيًا). تتطلب الحكمة، أم الأمان، الحفاظ على الذات في كل شيء وتجنب الخسارة من خلال المخاطرة ما اكتسبه المرء في الوجود، وفي المقام الأول الوجود نفسه. من ناحية أخرى، فإن التهور يجعل المكاسب المحتملة عواقب ويضع في المركز تأكيد الرغبة أو الميل المباشر للذات (“حيث لا يوجد تأكيد، فلا يوجد تهور” جي جي روسو). إن تقييم المخاطر وبالتالي نسبة الحكمة والتهور في المخاطرة أو رفضها يبدو أنه التوازن الصحيح بين اللامبالاة القاتلة والجنون المدمر. الإفراط في الحذر سيجعل المرء خاليًا من الاختيار ومحرومًا من الطاقة والحركة. على العكس من ذلك، فإن أي رجل طائش لا هوادة فيه سيخاطر بحياته في أي لحظة لأدنى نزوة. من الضروري أيضًا تحديد متى تكون المخاطر حقيقية و / أو متناسبة. ما هي العلاقة بين المخاطرة التي يتخذها متداول وول ستريت الذي يستثمر رأس مال مجموعة مصرفية بالكامل، بما في ذلك معاشات ومدخرات صغار المساهمين، على أساس الحدس، وتلك الخاصة بالفرد الذي يغرق من جسر بروكلين؟ لمرشح انتحار أو مشى على حبل مشدود فاقد للوعي؟ لا شك أننا سنبدأ الحديث عن الشجاعة بدلاً من التهور عندما تكون المخاطرة مبنية على القيم الأخلاقية أو الأخلاقية الجماعية: إنقاذ حياة المرء أو حياة الآخرين، والذهاب إلى علاج المدنيين الجرحى في قطاع غزة تحت القصف. ، … من ناحية أخرى ، سيكون الجبان هو الشخص الذي سيرسل قافلة أخيرة من اليهود إلى وفاتهم في أغسطس 1944 خوفًا من استياء سلطته الهرمية. لا يمكن أن يقترن الحذر ورفض المخاطرة بشكل عام إلا بنظرة رجعية وخوف من أي شيء يضع الموضوع في مسار جديد وغير معروف. إنها تستند إلى تجربة الخوف والحفاظ على ما يعتقد أنه “مكتسب بالفعل”. كيف تتخيل بيكاسو أو مكيافيلي أو رامبو يتحرك بحكمة؟ لكن في الوقت نفسه، المخاطرة الطائشة، المحكوم عليها بالفشل، أو طعم المخاطرة على أساس الرغبة في وضع نفسه في حالة تمزق افتراضي مع الحياة (تسلق K7 بمفرده دون التزود بالوقود؟) ، للعب كل شيء على لفة النرد ، تدعو أحيانًا إلى التفكير في أن الكائن لا يخشى الشعور بالحياة. في الختام، على الرغم من أن الحكمة ورفض المجازفة يبدو في البداية أنهما مفيدان للحفاظ على الوجود، إلا أن المخاطرة التي يبدو أنها تكمن في الإبداع والطاقة والعمل، باختصار: “العيش”، ضد الاتباع، اللامبالاة، التخلف، إضفاء المثالية على المستقبل. إذاً، ألا تكون المجازفة المثالية، والشجاعة تنطوي على قبول الشكوك وتحاول دائمًا الذهاب إلى نهاية أسئلتك بدلاً من الاكتفاء بما يبدو أنه قد طُرح في البداية؟ والا يحتاج التمرد الى الايمان بالذات والثقة بالنفس؟

من العلوم أن الثقة هي أولاً وقبل كل شيء الاعتراف بأن الأمر ليس متروكًا لك بالكامل. أن نعهد بشيء ما، أن يثق المرء في نفسه، أن يثق: إنه دائمًا بطريقة ما أن يتكئ على شيء آخر غير نفسه. أما بالنسبة لمن يمنحها أو يعطيها، فإن الثقة تحتوي إذن على اعتراف (قد يظل ضمنيًا) بالاعتماد، والهشاشة، وانعدام السيطرة. هل هذا الاعتراف بعدم السيادة يرقى إلى الاعتراف بالدونية، والخضوع، وإنكار معين لحرية المرء؟ الثقة، أليس هذا طريقة للانحناء؟ لرؤية هذه النقطة بشكل أكثر وضوحًا، يجب على المرء أن يلجأ بلا شك إلى متلقي الثقة ويتساءل عن طبيعتها. لأي نوع من الوجود هو الثقة؟ دعونا نطرح هذا الاقتراح: لا يمكن للمرء أن يتحدث حقًا عن الثقة إلا إذا كان للكائن الذي يتحدث إليه المرء القدرة على تقرير سلوكه وكلماته وأفعاله؛ يمكنه أن يكذب، ويخون، ويعطي لنفسه مظهرًا يخفي نواياه الحقيقية، ولا يمكنه أيضًا فعل ذلك؛ واختيار أحد هذين الموقفين متروك له تمامًا. وهكذا تكون الثقة، وفي الوقت نفسه، إيمانًا ببرّ الآخر وصلاة موجّهة إلى الآخر للحفاظ على هذا البرّ، الذي من حقه دائمًا أن يتخلّى عنه. من هذا سيتبع، من بين أمور أخرى، نتيجتان. أولاً، إذا اعترفنا بأن الآخر، مهما كان بعيدًا ولفترة طويلة سار في طريق الازدواجية أو اللامسؤولية ، يمكنه دائمًا أن يجد أو يستعيد بره ، فيجب علينا أيضًا أن نعترف بأنه لا يوجد أحد غير جدير بالثقة على الإطلاق. هذا الأخير، بمعنى ما، سيكون مستحقًا للجميع، بدلاً من منحه لقلة في ظل ظروف معينة. ثانيًا، الثقة ليست تنازلًا عن حرية الفرد لنفسه، بل هي اعتراف وتأكيد لحرية الآخر؛ بل أكثر من ذلك، من الصعب أن نرى كيف لن يتم تنفيذ هذا الاعتراف بحرية. بالايمان ننحني للآخر جيدا. لا تفقد شيئًا من عظمتك بالاعتراف بعظمة الآخرين، على العكس من ذلك. لذلك، فإن الثقة هي الاعتراف بأنه ليس لديك كل شيء تحت السيطرة. ليس بسبب نوع من عدم الانقياد للأشياء أو الأحداث، ولكن بسبب الحرية غير القابلة للاختزال للناس. توضح الثقة أن الافتقار إلى الإتقان ليس دائمًا علامة على النقص. يسعى العالم الحديث إلى إزالة عجزنا عن الأشياء، من خلال المعرفة العلمية والكفاءة التقنية؛ لكن ألا يحاول أيضًا ترك أقل مساحة ممكنة لهذا الشكل الآخر من العجز، الذي يسكن الثقة، والذي يهم الناس هذه المرة؟ إن الميل الأكثر حزماً للتعامل مع أي مشكلة من الناحية القانونية، تضخم العلاقات التعاقدية الذي يثبط المخاطر من خلال ترك إمكانية اللجوء إلى المؤسسات، أليست هذه مجرد بعض العلامات؟ إنه انعدام ثقة عميق يبدو أنه يشكل خلفية العلاقات الإنسانية اليوم من نواح كثيرة ويؤثر بشكل سلبي على استقرار المؤسسات وازدهار الدول. إذا كان الأمر كذلك، ألا يجب أن نخشى اختفاء أهم العلاقات الإنسانية، مثل الحب (الذي لا يقتصر على الحب فقط) أو الاحترام (الذي لا يقتصر فقط على تركه وحيدًا)؟ فهل يمكن تصور مثل هذه العلاقات بدون ثقة؟ واذا كان الانسان كائن الرفض والتمرد فالمطلوب هو معرفة ضد من يتمرد وبماذا يتمرد ومن أجل ماذا يتمرد؟

كاتب فلسفي

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