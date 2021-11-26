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حِمَى الرَّحْمَنْ

حِمَى الرَّحْمَنْ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
أَمَلٌ يُنَادِينِي لِشَطِّ أَمَانِ=وَالْمَوْجُ عَاتٍ بَثَّهُ الْبَحْرَانِ
وَالْهَائِمُونَ مَعَ الْغِوَايَةِ كَابَدُوا=نَارَ الضَّلَالِ وَحَسْرَةَ الْخُسْرَانِ
يَا مَوْجُ أَمِّنْ غَارِقاً مِنْ فَوْرِهِ=فَأَجَابَنِي: جَدِّفْ مَعَ الْقُرْآنِ
اَلْعَاقِلُونَ تَيَمَّنُوا وَغَدَوْا بِهِ=أَعْلَامَ دُنْيَا فِي أَعَزِّ مَكَانِ
***
اَلشَّاكِرُونَ إِلَهَهُمْ فِي مَرْكَبٍ=يَسْرِي فَخُوراً حَازَ صَكَّ أَمَانِ
اُمْدُدْ يَدَيْكَ لِنُورِهِ تَظْفَرْ بِمَا=يَهْدِي فُؤَادَ التَّائِهِ الْحَيْرَانِ
وَانْعَمْ بِرَاحَةِ كَائِنٍ مُتَنَوِّرٍ=نَهَلَ الْهِدَايَةَ فِي حِمَى الرَّحْمَنِ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
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