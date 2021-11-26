رئيس الجمهوريَّة: نتطلع إلى الدعم الدولي لتعزيز خطط الإصلاح

بحثَ رئيس الجمهورية، برهم صالح، خلال استقباله، أمس الأربعاء، رئيسة مجلس الاعمال العراقي – البريطاني البارونة ايما نيكلسون، “العلاقات العراقية – البريطانية المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع فرص الاستثمار في العراق، والإشارة إلى أهمية مؤتمر (معاً نبني العراق) الذي نظّمه مجلس الأعمال العراقي – البريطاني بمشاركة حكومية إضافة إلى الشركات ورجال الأعمال من الجانبين”.

وأكّد صالح، في بيان رئاسي، أن “العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء في المجتمع الدولي والتعاون من أجل تمتين اقتصاده وإجراء الإصلاحات الضرورية في المجالات المالية والاقتصادية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر خطط الإصلاح الوطنية القائمة والترابط الاقتصادي في المنطقة وتخفيف حدة التوترات السياسية”.

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