عالية نصيف تطالب وزير التربية بشمول جميع طلبة الثالث المتوسط (الراسبين والمكملين) بامتحانات الدور الثالث 

طالبت النائبة عالية نصيف وزير التربية بشمول جميع طلبة الثالث المتوسط بامتحانات الدور الثالث تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وقالت في بيان اليوم :” ان وزارة التربية خلال الأيام الاخيرة الماضية حددت امتحان الدور الثالث للصف الثالث المتوسط للمكملين بمادة أو مادتين، وتم وضع جدول للامتحانات التي كان من المقرر أن تبدأ يوم ٢٧/١١ في الساعة الواحدة ظهراً، ويوم أمس الأول تفاجأ الطلبة بتأجيل الإمتحانات الى يوم 4 كانون الأول، بالإضافة الى إصرار الوزارة بشكل غير مبرر على عدم شمول الطلبة الذين رسبوا في الدور الأول بهذا القرار “.

وأوضحت :” نحن نعتب على الوزارة بسبب الإرباك الحاصل للطلبة بسبب تأجيل الامتحانات، وبسبب حرمان الراسبين في الدور الأول من الشمول بالدور الثالث، فعلى أي أساس يتم حرمانهم من هذه الفرصة التي قد يتمكنوا من خلالها من النجاح، وماذا تستفيد الدولة من رسوبهم وإعادتهم للسنة الدراسية نفسها ؟ “.

وتابعت نصيف :” ندعو السيد وزير التربية الى النظر بعين العطف الى هذه الشريحة من أبنائنا الطلبة وشمول جميع الراسبين بالمشاركة في امتحانات الدور الثالث “.

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