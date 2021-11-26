كلباني الوهابية عارف إيقاع،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ابتليت الأمة الإسلامية بوجود نسخة مشوهة من فئة همجية ظالة مظلة خطفت اسم الإسلام وأدخلت له كل موبقات القتل والذبح والسبي، هؤلاء هم الحركة الوهابية التي أوجدتها لنا بريطانيا الاستعمارية لكي ينفذوا مصالحها وأطماعها في إسقاط الدولة العثمانية وتجزئة العالم العربي إلى دويلات خدمة لدولة بني صهيون، وزير المستعمرات البريطاني المستر همفر اعترف انه هو من صنع الوهابية أوجد زعيم قبلي متخلف مع رجل دين يفهم الفقه بطريقة بدوية وهذا ماحدث عندما جمعوا ابن سعود مع محمد عبدالوهاب.

وجود عقليات بدوية متخلفة لايفهمون سوى لغة الكذب ويلبسون لباس علماء الدين يكون ضرره وخطره كبير على الدين وعلى البيئة الحاضنة وبظل ما يملكون من أموال فقد نشروا وهابيتهم إلى كل العالم الإسلامي وأصبح خطرهم كبير.

وقد تحدّث الإمام عليّ‏(عليه السلام) عن المتظاهرين بالعلم، وأنّهم أشخاص يسمّون أنفسهم علماء أو يسمّيهم البعض علماء، لكنّهم لا نصيب لهم من العلم الحقيقي، إنّما هم خزّان الجهل والضلالة والعوج، أولئك اُمّة خطيرة على الدين والتديّن.

قال الإمام عليّ(عليه السلام) في إحدى خطبه في وصف من تصدى للفتيا وهو ليس اهل( هؤلاء قطّاع طرق الدين:

وآخرُ قد تسمّى عالماً وليس به، فاقتبس جهائلَ من جُهّال وأضاليلَ من ضُلاّل، ونصب للناس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحقّ على أهوائه، يؤمِّن الناس من العظائم ويهوِّن كبير الجرائم، يقول: أقِفُ عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتّبعه، ولا باب العمى فيصدّ عنه، وذلك ميّت الأحياء).

المتظاهرون بالعلم هم بلا شك الطبقة التي يتم تقديمهم أنهم شيوخ وعلماء ومفتين فهم تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الخداع والكذب لخدمة الحاكم الذي يسمونه في ولي الأمر يستهدفون تحطيم الأخلاق في المجتمع، يفسرون كتاب الله والدين حسب مايريده منهم الحاكم يقول الإمام علي عليه السلام):

نصب للناس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحقّ على أهوائه).

ما يطابق إرادتهم وأهواءهم هو الحقّ، وما يعارض ميولهم ورغباتهم باطل، هؤلاء هم أئمّة أنفسهم، لا يقتصّون أثر نبيّ، ولا يقتدون بعمل وصيّ، ولا يؤمنون بغيب، ولا يَعفُون عن عيب، يعملون في الشبهات، ويسيرون في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمّات على آرائهم، كأنّ كلّ امرئٍ منهم إمامُ نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعرىً ثقاتٍ وأسبابٍ محكماتٍ،يؤمِّن الناس من العظائم ويهوِّن كبير الجرائم».

الإمام علي ع بين لنا خطر هؤلاء الصنف من البشر الذي يتصدر ويصبح مفتي يفتي وفق نزواته الشيطانية.

رجل الدين الحقيقي تكون تصرفاته وأفعاله قدوة لعامة المسلمين في الورع والإيمان والتواضع وزرع روح الأمل ويكون له دور كبير في إشاعة الأخلاق الفاضلة والتسامح.

رحم الله الإمام السيد موسى الصدر في الجنوب اللبناني كان يوجد صاحب محل لبيع البوظة أو الآيس كريم مسيحي، صاحب المحل ذهب إلى السيد موسى الصدر وطلب منه المساعدة فجاء السيد الصدر رض إلى المحل وبملابسه الدينية وتناول البوظة وتبعه آلاف الناس من المسلمين للشراء من صاحب المحل المسيحي، واجب رجل الدين أن يكون ناصح لعامة الناس وللحاكم وأن لا يكون اداة رخيصة بيده لتنفيذ مآربه.

شيوخ الوهابية أداة بيد الحاكم ينفذ ما يريده الحاكم، عندما ملك السعودية طلب مجيء القوات الأطلسية لتحرير الكويت طلب من المفتي ابن باز أن يصدر فتوى بحلية الالتجاء في احضار قوات من الصليبيين واليهود، بنفس اليوم صدرت الفتوى.

مشكلة الإرهاب ذات الصبغة الإسلامية فهو إرهاب وهابي، وانا اكتب هذه الكلمات نقلت قناة الجزيرة والميادين خبر عاجل انتحاري من حركة الشباب الوهابية الصومالية فجر نفسه على تجمع مواطنين في بوابة مدرسة في مقديشو وقتل عشرة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين بحجة أن المدرسة تدار من سفارات غربية، أمس هجمات مجاميع وهابية على شرق النيجر ابيدت به قرية وايضا هجوم في بوركينا فاسو وهجمات في نيجيريا وتشاد خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

الكل يعلم أن المجاميع الارهابية بكل أصقاع العالم منبعها المدرسة الدينية الوهابية السعودية، المطلوب من ولي العهد السعودي أن يطلب من شيوخ الوهابية إصدار فتاوى تحرم قتل المسلمين والغير مسلمين ونشر ثقافة التسامح والتعايش، من المؤسف الإصلاح لدى السعودية ليس في إصلاح الفكر الوهابي وإنما في إقامة حفلات الغناء والرقص وفتح بارات الخمر وصالات عرض الأفلام ونشر الرذيلة، على سبيل المثال قبل عدة أيام نشرت العديد الفيديوهات في كل مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بها الشيخ الوهابي عادل الكلباني في حفل راقص ماجن، الشيخ الكلباني مقرئ وإمام وخطيب لجامع الملك خالد بالرياض، ثم عين إماماً في المسجد الحرام، وبعدها عاد للرياض للإمامة بمسجد المحسين، كان في حقبة التسعينات مع الشيوخ والخطباء الذين يشرعنون عمليات التفجير والقتل في الجزائر وأفغانستان واحد رموز مايسموهم بتلك الفترة في مشايخ الصحوة ، فهو كان من الفاعلين المهمين في الحركة الداعمة للإرهاب تحت مسمى الصحوة وتربطه علاقات متينة برموزها أولهم ابن لادن والظواهري وإلى الزرقاوي والبغدادي، بل كان ولازال عادل الكلباني صديق الشيخ عائض القرني المؤيد للإرهابيين في رحلة للعمرة وذهب معه إلى جدة ألقى قصيدة تثني على ابن لادن والزرقاوي، القصيدة نشرتها المواقع العراقية بفترة الإرهاب الأعمى الذي كان يقتل بالعراقيين، اضطرت الحكومة السعودية إلى سجن القرني وعاد الكلباني للرياض لوحده، وبعدها تم العفو عن عياض القرني واصبح زعيم التيار الوهابي المدخلي الذي يرى تسليم الأمور بيد ولي الأمر، بعد توبة القرني ايضا عادل الكلباني أعلن توبته رغم انه غير معتقل ولكن توبته من باب التملق للحاكم والف كتاب «العائدون إلى الله».

قبل عدة أيام ظهر الشيخ عادل الكلباني بالفيديو ضمن دور تمثيلي لمشهد يتعلق بموسم الترفيه في مهرجان الرياض.

ولي العهد شكل لجنة اسمها الترفيه وعين رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ من أحد أحفاد محمد عبدالوهاب مؤسس الوهابية، مؤسسة الترفيه تسير ضمن الرؤية التي رسمها محمد بن سلمان في التشجيع على عمل الحفلات الموسيقية، الكلباني أفتى حول حلية الغناء والموسيقى والرقص لكلا الجنسين.

الإسلام الوهابي صنعته بريطانيا جمعت بين ابن سعود كزعيم قبلي ومع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي فهم الإسلام بعقلية بدوية جافة ومتشددة لذلك غُيبت كل مقاصد ومعاني وسطية الإسلام وكان ولازال خطاب الوهابية مبني على الوعيد والويل والتهديد والتشديد، من ناحية المبدأ الغناء والموسيقى لم تحرمها الشريعة الاسلامية لكن ضمن ضوابط ولم يمنع الإسلام المرأة من الدراسة والذهاب للسوق والعمل ابدا،الإسلام لم يمنع الإنسان أن يكون هناك وقت إلى الترفيه لكن بشرط عدم وقوع المحارم.

شعوب الجزيرة العربية تعرضت لظلم كبير من قبل بريطانيا مكنت أسوأ تيار ديني وهابي ظلامي للسيطرة على الناس من أهالي الجزيرة العربية بقوة السيف لذلك أن التيار الوهابي المتشدد تم فرضه بالقوة على أهالي نجد والحجاز والأحساء وتم قطع رؤوس عشرات آلاف الضحايا في مساجد القطيف والدمام والمدينة ومكة وأبها والدرعية، الوهابية لم تكن خيار المجتمع الأصلي بل أرغم الناس على الامتثال لهم بسبب جريمة بريطانيا في دعم ابن سعود وقطعان وهابيته أمثال فيصل الدويش ومن لف لفهم من رؤوس القتلة والذباحين.

الإصلاح الحقيقي بالسعودية يحتاج إلى قرار سياسي من قبل ولي العهد السعودي بن سلمان إلى إصلاح الفكر الديني من خلال حذف فتاوى التكفير والقتل والكراهية، ويأمر عادل الكلباني وابن الشيخ في إصدار فتاوى تحرم قتل البشر سواء كان مسلم أو غير مسلم، نعم هذا هو الإصلاح الحقيقي، وليس إصلاح إقامة الحفلات الغنائية الراقصة لكلا الجنسين، للظاهر النظام السعودي يعتقد أن الإصلاح والانفتاح ليس في حذف فتاوى التكفير وإنما بشرب الخمر وإقامة الحفلات الماجنة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25/11/2021

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