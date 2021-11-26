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منتخب العراق يخسر خدمات أبرز نجومه بسبب الإصابة في الرباط الصليبي

  • محمد فاضل – دبي
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اعلن نادي فايليه الدنماركي أن لاعبه ونجم المنتخب العراقي علي عدنان انتهى موسمه مبكرا مع الفريق، بعد ان تعرض لاصابة شديدة في الرباط الصليبي، خلال أولى المباريات التي خاضها مع الفريق في الدوري الدنماركي. وقال النادي على موقعه إن اللاعب تعرض إلى تمزق في الرباط الصليبي. وبهذا سيفتقد منتخب “أسود الرافدين” أحد أبرز نجومه خلال بطولة كأس العرب المقبلة، وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعرف عن اللاعب علي عدنان أنه أول عراقي يحترف في الدوري الايطالي مع فريقي اودينيزي، ومن ثم اتلانتا خلال الفترة 2015-2019، قبل ان يلعب لنادي فانكوفر الكندي 2020، ثم انتقل بعدها إلى النادي الدنماركي الذي انظم اليه مطلع نوفمبر الحالي.

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