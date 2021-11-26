وزيرة الهجرة تلتقي محافظ السليمانية برفقة رئيس الوقف السني للتباحث حول إغلاق مخيمات النازحين

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ضرورة إغلاق مخيمات النازحين في اقليم كردستان وإعادة الراغبين منهم طوعيا إلى مدنهم، وذلك لعدم إمكانية الوزارة تقديم المزيد من الدعم للمخيمات وتأمين احتياجات القاطنين فيها بسبب قلة التخصيصات المالية .

وأوضحت السيدة جابرو خلال لقائها اليوم محافظ السليمانية السيد هڤال أبو بكر، برفقة رئيس الوقف السني السيد سعد كمبش، خلال زيارة لمحافظة السليمانية لبحث أوضاع النازحين وغلق ملف النزوح والمخيمات هناك :” ان المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية تحتم علينا عدم التخلي عن أهلنا في مخيمات النزوح داخل الإقليم رغم أن الوزارة لم يعد بمقدورها تقديم المزيد من الدعم لهم بسبب قلة التخصيصات المالية، وبالتالي سيتم العمل بمبادرة الوقف السني المتضمنة تقديم منحة مالية قدرها مليون دينار للراغبين بالعودة الطوعية وحل المشاكل العشائرية التي تعرقل عودة بعض العوائل من خلال الفصل العشائري والتكفل بإعطاء الدية “.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود الوقف السني في غلق المخيمات وإعادة النازحين لمناطق سكناهم الأصلية طوعيا، ومتابعة احتياجاتهم والوقوف على مشاكلهم وحلها إلى جانب تسوية المشكلات الاجتماعية بين العشائر التي تحول دون عودة بعض النازحين ودفع الدية، معربة عن شكرها لكل من ساهم في احتضان النازحين طيلة السنوات الماضية داخل اقليم كردستان.

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