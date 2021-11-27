“أبوغزاله المعرفي” يشارك في جلسة نقاشية حول دمج التصنيع الرقمي في التعليم

“‏بتنظيم من مصنع الأفكار Techworks

عمان – شارك ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي في الجلسة النقاشية الرقمية التي نظمها مصنع الأفكار Techworks إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بعنوان “ التعلم بالممارسة-دمج التصنيع الرقمي في التعليم”.

وقد استضافت الجلسة عددا من المختصين في مجالات التعليم والصناعة والأعمال والابتكار من عدة دول، حيث افتتح الجلسة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد مهند الخطيب، وأدار الحوار المدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي السيد فادي الداوود.

وناقش المتحدثون الثغرات الحالية في النظام التعليمي والتي يفرضها التعليم التلقيني وكيف يمكن أن يسهم التصنيع الرقمي والتعلم بالممارسة في صقل مهارات الطلاب التقنية والشخصية وبناء التفكير الناقد والقدرة على حل المشاكل.

واستعرض المحاضر والباحث في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة North Texas في الولايات المتحدة الامريكية، الدكتور حسان قنديل أهمية المشاريع الصناعية في سد فجوات سوق العمل، كما استعرض أسباب تأخر الجامعات الأردنية عن تبني المشاريع الصناعية الممولة أو المضمونة، مشجّعا في الوقت ذاته على تبني الجامعات التصنيع الرقمي وبناء مختبرات فاب Fab Labs التي لا تقل أهمية عن المختبرات التقليدية.

وشاركت في الجلسة المهندسة مي الدرديري وهي مهتمة بمجال الأعمال والابتكار ومتحدثة في منصة TEDx من جمهورية مصر العربية، وقدمت عرضا بعنوان تأثير التصنيع الرقمي والتعلم التجريبي، وبينت ما تحتاجه المدارس والجامعات لبناء معامل فاب والوسائل والطرق المطلوبة لبناء ثقافة التصنيع الرقمي في المدارس ومدى أهمية اعداد معلم مسؤول عن تدريس مثل هذه التقنيات والأساليب.

فيما قدم المهندس علاء الدين الخواجة مدير الأكاديمية في شركة Sager Drone عرضاً حول تضمين مهارات التصنيع الرقمي في المناهج التعليمية، وبين مدى اختلاف مناهج التصنيع الرقمي عن المناهج التقليدية، كما بين أهمية تضمين التصنيع الرقمي في المناهج التعليمية من أجل تأسيس جيل مصنّع ومفكّر رقمياً.

أما عرض المهندس عثمان المندهاري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة InnoTech من سلطنة، عمان فكان حول مساهمة مهارات التصنيع الرقمي في سد فجوات سوق العمل. وأوضح المندهاري كيف يمكن لمعامل فاب المساهمة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يشار إلى أن مصنع الأفكار Techworks هو مختبر تصنيع رقمي FabLab وهو أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، يضم عدداً من الأجهزة والمعدات الحديثة المعنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد وإنتاج النماذج الأولية من خلال التصنيع الرقمي، وأنشئ بهدف تقديم الدعم للمبتكرين من الشباب والشابات الأردنيين، وتعزيز منظومة الابتكار في الأردن.

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