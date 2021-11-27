ابو رغيف في ذكرى انطلاقها ، قناة شهاب الفضائية تركت بصمة واضحة في الفضاء الاعلامي والتربوي

سعد محمد الكعبي

عدسة : ادهم يوسف

لمناسبة ذكرى تأسيس قناة شهاب الفضائية الاول اقامت مؤسسة الهدى الثقافية حفلاً كبيرا بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار والمشرف على دار ثقافة الاطفال د.نوفل أبو رغيف .

وفي كلمة له قال ابورغيف أن الوزارة وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي أحتفلت بفوزها المميز بجائزة ولقب (المؤسسة الصديقة للطفولة والأسرة) في الوطن العربي التي نظمتها جامعة الدول العربية لعام2020 ، بالتزامن مع احتفال دار ثقافة الاطفال باليوبيل الذهبي لمسيرتها الزاخرة بوصفها الأعرق والأقدم في الوطن العربي والمنطقة ، معرباً عن سعادته بالمناسبة التي اقامتها مؤسسة الهدى بمناسبة انتهاء السنة الأولى لمسيرة قناة شهاب الفضائية التي انطلقت في ظروف استثنائية وتمكنت من تحقيق بصمتها في الفضاء الإعلامي والتربوي وفي مختلف عناوين السوشيال ميديا بنحوٍ شكَّلَ اضافةً نوعيةً الى الرصيد الثقافي التربوي للطفولة في المشهد العراقي كونها مختصة بالتنشئة والتربية والثقافة للاطفال والفتيان والناشئة .

واشار أبورغيف الى صدور كتاب يحمل عنوان(100عام من ثقافة الطفل في العراق) كونه جهد ثقافي صحفي توثيقي يمثل انجازاً مهماً في هذا المضمار ويأتي بمناسبة الاحتفاء بمئوية الدولة العراقية

فيما اعرب رئيس مؤسسة الهدى الثقافية الشيخ محمد البيضاني عن امتنانه لمشاركة وزارة الثقافة والسياحة والاثار ممثلةً بالدكتور ابورغيف المشرف على ثقافة الاطفال ، في هذا الاحتفال الذي حضره جمع كبير من الشخصيات الدبلوماسية والأدبية والثقافية والتربوية والفنية والاعلامية المرموقة الى جانب باحثين ومختصين بشؤون الطفل وعدد من القنوات الأعلامية على قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا مشيدًا بأهمية التعاون مع الوزارة ودار ثقافة الأطفال لتعزيز الادوار والعمل المشترك بإشراف ومتابعة ادارتها العليا الحالية مشيراً الى ان الاهتمام بالطفل يعكس الاهتمام بمستقبل الوطن ومشاريعه القادمة

تخلل الحفل الذي أداره وقدمه سفير الطفولة العراقية الفنان هاشم سلمان كلمات وفعاليات فنية ورياضية واناشيد قدمتها مجاميع الأطفال المشاركة .

وفي ختام الحفل منحت المؤسسة درعا تذكاريا للدكتور ابو رغيف لدوره البارز في دعم ثقافة الاطفال والطفولة بشكل عام ومساندته للاعلام الهادف ولقناة شهاب الواعدة اضافة الى دروع تذكارية لعدد من الشخصيات والمؤسسات الداعمة للطفولة العراقية .

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