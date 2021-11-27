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الحجامي يفتتح مشروع محطة ادارة النفايات الطبية  الاول من نوعه في العراق والخاص بالمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ في منطقة البياع

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افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي مشروع محطة ادارة النفايات الطبية  للمؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ في منطقة البياع وبتنفيذ من شركة MEDISOL التركية
وذكر الحجامي وخلال تصريح ادلى به لاعلام الدائرة ان المشروع سوف يقوم بمعالجة النفايات الطبية وبسعة ٣٠٠ كليو خلال ٤٥ دقيقة وهو الاكبر في جانب الكرخ بعد مشروع ادارة النفايات في مستشفى اليرموك التعليمي
واكد الحجامي سيتم التخلص من النفايات الطبية بطرق حديثة وآمنة وبدون اي انبعاثات او غازات تؤثر على البيئة
حضر الافتاحية معاون المدير العام للشؤون الفنية وممثلي الشركة التركية ومدير عام دائرة بلدية الرشيد وعدد من وسائل الاعلام
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