“الخبز المقدس” يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الثامن

منصور جهاني – حصد الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” للمخرج “رحيم ذبيحي” وانتاج “تورج أصلاني” جائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة الثامنة لمهرجان “دهوك” السينمائي الدولي.

يشار الى ان فيلم “الخبز المقدس” (نان مقدس) Holy Bread آخر أعمال “رحيم ذبيحي” ومن إنتاج “تورج أصلاني” وشركة “ماد موفي” MAAD Movie، وفي عرضه الدولي الأخير، شارك الفيلم وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقة “الأفلام الوثائقية الكردية” في مهرجان “دهوك” Duhok السينمائي الدولي الثامن للافلام.

في السياق قالت “إلهه نوبخت” المنتجة المشاركة لهذا الفيلم: “تحية لروح الراحل رحيم ذبيحي، وشكرًا لمهرجان”دهوك” السينمائي لمنحه الخبز المقدس هذه الجائزة “بعد حضوره المهرجانات الكبرى من قبيل “ايدفا” IDFA و “هات داكس” Hot Docs و “زاغرب داكس” ZagrebDox؛ واضافت: عرض الفيلم في دهوك. حيث كان أفضل مكان لعرضه ؛ حيث اللغة الأم هي سمات “الخبز المقدس”.

واكملت: “نحن سعداء بحصول”الخبز المقدس” على هذه الجائزة ويسعدنا أن المهرجان وفر الظروف للتعامل مع الحياة الواقعية لشخوص الفيلم الواقعية وأن نكون قادرين على سماع صوت الصامتين.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة “تصویر جستر الهه بارسي” (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة “الهه نوبخت”.

وتضم لجنة تحكيم قسم مسابقة “الأفلام الوثائقية الكردية” في مهرجان دهوك السينمائي الدولي كل من: “طلال ديركي” Talal Derki ، مخرج من اكراد سوريا، و “بافي ياسين” Bavi Yasin مخرج ومنتج من بلجيكا، و”شمال صبري” Shamal Sabri منتج المستقل ومدير معهد جوته في اقليم كردستان.

مهرجان دهوك السينمائي الدولي هو عضو موثوق به في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ والمعروف باسم “جوائز الأوسكار الآسيوية” APSA في أستراليا، ويقدم أعمالًا سينمائية إلى الحدث في جميع أنحاء العراق.

وينعقد مهرجان دهوك السينمائي الدولي برئاسة “أمير علي محمد طاهر” وإخراج “شوكت أمين كوركي”، ويحيي ذكرى “يولماز غوناي” Yılmaz Güney، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والأكراد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن مهرجان “دهوك” بدورته الثامن السينمائي الدولي عرض 94 للافلام في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك؛ يشمل القسم التنافسي في “السينما العالمية” ؛ 9 أفلام روائية و 5 أفلام وثائقية و 9 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في “السينما الكردية” ؛ 6 أفلام روائية و 6 أفلام وثائقية و 12 فيلما قصيرا في قسم “منظور السينما العالمية”. 8 أفلام روائية و 3 أفلام وثائقية و 7 أفلام قصيرة و 17 فيلم قصير في قسم “بانوراما سينما كردستان” و 8 أفلام روائية في قسم “العرض الخاص للسينما الأفغانية” وفيلمين روائيين في قسم “العرض الخاص لسينما كردستان” في 15 إلى 22 نوفمبر 2021 في قاعة «الكونغرس» لجماعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز «دهوک مول» في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

للاطلاع اكثر:

http://www.duhokiff.com/

إدارة العلاقات العامة الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس”.

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