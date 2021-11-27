الخطوط الجوية العراقية : رحلة رابعة لإجلاء ٤٢٠ مواطناً من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

27 Nov 2021

أعلنت الخطوط الجوية العراقية السبت عن بدء تنفيذ رحلة رابعة لإجلاء اربعمئة و عشرين مواطناً من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مصدر في الخطوط إن عملية النقل الطوعية ستكون بين مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا ومطاري أربيل وبغداد. وبذلك يبلغ عدد العراقيين الذين تم اجلاؤهم من منطقة الحدود البيلاروسية البولندية ألفاً و اربعمئة وثمانية وخمسين مواطناً مع احتمال زيادة العدد في حال موافقة مئات آخرين على العودة الى العراق.ويحاول المئات ومعظمهم من العراق وسوريا الدخول الى بلدان الاتحاد الأوربي عبر بوابة بولندا وسط اتهامات الى بيلاروسيا بتحريض مواطنين من دول الشرق الأوسط على اللجوء اليها بنقلهم الى الحدود البولندية كورقة ضغط تمارسها السلطات البيلاروسية لالغاء العقوبات الاوربية المفروضة عليها وهو الامر الذي تنفيه هذه السلطات