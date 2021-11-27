الرئيس بارزاني : هناك محاولة للتلاعب بنتائج انتخابات أكتوبر ستسبب مشاكل كبيرة للعملية السياسية

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم السبت ، أن انتخابات أكتوبر الماضي كانت ناجحة، ونزيهة، مشيراً الى أن هناك محاولة للتلاعب بالنتائج من خلال بعض الجهات الخارجية.

جاء حديث الزعيم الكوردي ، خلال استقباله في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

بيان من مكتب الرئيس بارزاني ، قال أن ” الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية في العراق والانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.”

مضيفاً ، أعرب الرئيس بارزاني حلال الاجتماع ” عن امتنانه لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لدعم الانتخابات”، مؤكدا أن ” انتخابات أكتوبر الماضي كانت انتخابات ناجحة ، ونزيهة” ، معتبراً أن ” نتائجها الأولية التي أعلنتها المفوضية تظهر الواقع السياسي للعراق وإرادة المواطنين “، لافتاً الى أن “هناك محاولة للتلاعب بالنتائج من خلال بعض الجهات الخارجية” .

مشدداً على أن ” أي نوع من أنواع التلاعب سيسبب بالتأكيد مشاكل كبيرة للعملية السياسية”.

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