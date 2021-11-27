الصين تجري تدريبات قبالة تايوان عقب زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للجزيرة

أعلنت الصين عن إجرائها تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان، في أعقاب زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزء من أراضي الصين.

وأعلن المتحدث باسم قيادة الجبهة الشرقية في الجيش الصيني، شي يي، في بيان صدر عنه أمس الجمعة عن تسيير “دورية بحرية وجوية خاصة بالجاهزية القتالية” باتجاه مضيق تايوان، مشددا على أن هذه الدورية تمثل “إجراء ضروريا، ردا على الوضع الحالي في المضيق”.

وتعهد المسؤول العسكري بأن الجيش الصيني “سيحمي سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وسيبقى في حالة تأهب مرتفع وسيتخذ في أي لحظة كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تأثير من قبل قوات أجنبية أو مؤامرة انفصالية ساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان”.

بدوره، حث المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء مؤتمر صحفي، الولايات المتحدة على “وقف جميع أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان على الفور”، مشددا على أن زيارة أعضاء الكونغرس إلى الجزيرة تمثل انتهاكا لـ”مبدأ صين واحدة” والبيانات الثلاثة المشتركة المبرمة بين الدولتين و”ترسل إشارة خاطئة على نحو خطير لدعم القوى الانفصالية”.

ولفت المتحدث إلى أن الصين قدمت احتجاجا رسميا شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي بخصوص هذه الزيارة، ووجهت “تحذيرا صارما لسلطات تايوان مفاده أن محاولات التماس الدعم الأجنبي والاعتماد على الولايات المتحدة في سعيها لما يسمى بالاستقلال طريق مسدود في النهاية”.

المصدر: وكالات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط