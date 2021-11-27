خبراء: الانخفاض الحالي لأسعار النفط مؤقت

بغداد: هدى العزاوي

رأى خبراء بمجالي الاقتصاد والنفط في العراق أنَّ الانخفاض الحالي لأسعار النفط “مؤقت” ولا يرتبط بسلالة كورونا الجديدة بشكل كبير وإنما بأسباب أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الصفار : إنَّ “انخفاض أسعار النفط العالمية قرابة 5 دولارات خلال الـ24 ساعة الماضية ليس السبب الرئيس فيه جائحة كورونا، والوضع الصحي قد يؤثر ولكن ليس إلى هذه الدرجة من

الانخفاض”.

وبحسب اعتقاد الصفار فإن “السبب الأهم في هذا الانخفاض أنَّ الدول الكبرى المستهلكة اتخذت سياسة لاستخدام الخزين النفطي الموجود في كل من أميركا واليابان والصين وبعض الدول الأوروبية التي صرحت باستخدام الخزين النفطي الموجود لديها، وهذا ما أثر في مستوى العرض النفطي وأدى إلى انخفاضه”.

من جانبه، أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديثه أنه “لا توجد حرب أسعار ولا يوجد صراع، إنما خفضت (أوبك بلاس) الانتاج قبل أكثر من سنة من أجل رفع الأسعار إلى سعر منصف للطرفين المنتج والمستهلك، والآن وبعد أن قارب سعره 80 دولاراً ولن يتجاوز 90، وبناء على رغبة (أوبك) بأن يكون السعر منصفا عند هذا المستوى سارعت المنظمة النفطية إلى طرح كميات في الأسواق، كما أنَّ الممولين الكبار طرحوا أيضاً من كميات الخزين الستراتيجي من أجل كبح جماح الأسعار ما أدى إلى هذا التراجع في الأسعار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط