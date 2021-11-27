خلية الإعلام الأمني في العراق تكشف تفاصيل محاولة هروب 3 مساجين محكومين بالمؤبد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، فتح تحقيق بشأن محاولة هروب ثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن “التاجي” بشمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن “قوة أمنية مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن “التاجي” بشمال بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل.

وأضاف البيان أنه “تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم، بينما استسلم الاثنان الآخران”.

وأشار البيان إلى أنه تم فتحح تحقيق بالحادث من قبل الجهات المختصة.

المصدر: “خلية الإعلام الأمني”

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