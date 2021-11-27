رد على بيان (كتائب حزب الله)

حينما تُكشِّر الافاعي عن انيابها!

ردأ على تخرصات ما يسمى بـ (كتائب حزب الله) الارهابي

حينما تُكشّر الافعى الجريحة عن انيابها السامة وهي تترنح تحت هزيمتها البشعة في سباق الوطنية الذي كشف حقيقتها امام شعبنا في الوسط والجنوب، تعلم جيدا ان مصائب العراق انما تنحصر بهؤلاء القتلة الذين اغتالوا خيرة شباب اهلنا في تظاهرات تشرين، وقتلوا بقناصيهم اعز فلذات الاكباد من احرار بغداد والوسط والجنوب على ايدي هذا الفصيل الارهابي الملطخة اياديه بمئات من عمليات التصفية لأحرار العراق، لا لسبب الا لانهم ابناء بررة لوطنهم وشعبهم، عبروا عن آرائهم بحضارة دونما تخريب وحرق للدوائر الرسمية كما فعل أمثالهم من الإرهابيين في سليمانية الثقافة والحضارة.

ليطمئن شعبنا في كوردستان والعراق؛ ان فلذات اكبادنا من الطلبة في القلوب والعيون، وان جدار كوردستان لن تخترقه شرذمة خارجة عن القانون من شذاذ الافاق.

كفاح محمود

المستشار الاعلامي في مكتب الرئيس مسعود بارزاني

٢٦ نوفمبر ٢٠٢١م

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