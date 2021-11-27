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“سرقة التراث”.. غضب مغربي من صورة ترويجية لكأس العالم بقطر

مغاربة قالوا إن الأبواب الثلاثة تعود لضريح محمد الخامس

أثارت صورة ترويجية لكأس العالم بقطر، نشرها الاتحاد الدولي “فيفا”، غضب مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنته الصورة من “سرقة للتراث المغربي”، بحسبهم، ما استدعى تدخل مسؤولين مغاربة.

وتظهر الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لكأس العالم بقطر نجوم كرة القدم يقفون أمام باب عليه شعار “قطر 2022″.

وقال مغاربة إن الأبواب الثلاثة التي تظهر في الصورة هي معمار مغربي أصيل، متهمين قطر بـ”سرقته” ونسبه إليها.

وكتب مغرد يدعى إلجيد عمر أن قطر تسرق التراث مع سبق “الإصرار والترصد”.

صورةقطر تستعمل التراث المعماري الأمازيغي المغربي للترويج لكأس العالم 2022…سرقة مع سبق الإصرار والترصد.

 

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