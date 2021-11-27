فيديو.. حارس مرمى إيراني يدخل موسوعة غينيس برمية جنونية

دخل حارس مرمى إيراني موسوعة غينينس للأرقام القياسية بعد رمية “جنونية” للكرة على امتداد ثلاثة أرباع الملعب في 2016.

وقام حارس المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند بالرمية أثناء مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في 11 أكتوبر 2016، على ملعب آزادي، طهران.

وبعد خمس سنوات من ذلك تم احتساب الرمية على أنها الأطول في مباراة كرة قدم رسمية.

وقطعت الرمية 61.26 مترا ما يعادل ثلاثة أرباع الملعب.

وحصل بيرانفاند، الذي يلعب حاليا مع بوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة من رويال أنتويرب البلجيكي، على جائزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل موقع “غيفن سبورت” أن بيرانفاند، 29 عاما، لديه قصة ملهمة، إذ هرب من المنزل في مراهقته للعاصمة طهران من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة محترف.

وأشار الموقع إلى أنه بعد هروبه من المنزل تشرد لبعض الوقت، وعمل في العديد من الوظائف لتغطية نفقاته، قبل أن يظهر لأول مرة مع فريق “نفت طهران” الإيراني من الدرجة الأولى في عام 2011.

وبعد ثلاث سنوات من ذلك، ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده، قبل أن يصبح الحارس الأول لمنتخب إيران في كأس العالم 2018، حيث أنقذ مرماه من ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد البرتغال.