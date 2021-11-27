قوى الدولة : هناك مؤشرات لتشكيل البيت الشيعي والتوجه لحكومة توافقية قوية

اكد عضو تحالف قوى الدولة طه الدفاعي ، السبت، ان هناك اجتماعات بين الكتل الشيعية لإعادة احياء وتكوين البيت الشيعي مرة أخرى.

وقال الدفاعي في تصريح ان “هناك توجهات ومؤشرات لبعض الكتل الشيعية لإحياء البيت الشيعي والذهاب به لتشكيل حكومة شيعية قوية” مشيراً الى ان “هناك مؤشرات لتشكيل البيت الشيعي والتوجه لحكومة توافقية قوية”.

وأضاف ان “الجميع ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وبعدها سيبدأ العمل بجدية على شكل التحالفات وتشكيل البيت الشيعي مجددا”.

وأضاف الى “ضرورة تشكيل البيت الشيعي وتصدر المشهد السياسي مرة أخرى وإنهاء الخلافات وخصوصاً ان هناك جهات لا تريد إعادة تشكيله وتحارب ذلك بقوة”.

يذكر أن تحالف الفتح وبحسب عضوه، حامد الموسوي، يقود تفاهمات جادة بين الصدر والمالكي وبقية أطراف البيت الشيعي لإعلان عن تحالف شيعي قوي يتولى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.انتهى / 25و

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