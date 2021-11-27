كركوك .. الصحة الاتحادية تحرك لجنة للتحقيق بوفاة طالب بعد التطعيم ضد كورونا

كشف مدير دائرة صحة محافظة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، اليوم السبت، إن فريقا من وزارة الصحة سيتوجه إلى المحافظة غدا، للتحقيق بوفاة طالب بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، توفي الطالب في الصف السادس الإعدادي، مصطفى عدنان خلف، في قضاء داقوق جنوب كركوك، بسبب التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مدرسة من دون فحص مسبق.

وقال بوشناق، إن “الطالب الذي توفي، كان مصابا بفيروس كورونا، ونسبة إصابته 50%”، مضيفا أن “الفرق الجولة لم تجرِ له فحصا قبل تطعيمه باللقاح”.

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