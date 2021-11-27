محلل سياسي: الطعون لم تغير الخارطة البرلمانية للنتائج الأولية.. الجميع أكد عدم وجود تزوير

أكد المحلل السياسي عقيل عباس، اليوم الجمعة، أن الطعون التي حسمتها مفوضية الانتخابات لم تغير الخارطة البرلمانية التي تبينت مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات وقد يكون هناك تغيير في بعض المقاعد ولكنه طفيف وغير مؤثر.

وأوضح عباس أن «الانتخابات النيابية قد حظيت بإشراف جهات دولية مختلفة ومراقبين ومنظمات محلية وقد أشادت جميع تلك الجهات بنزاهة الانتخابات، وقد أكد الجميع عدم وجود دليل على تزوير الانتخابات».

عقيل عباس

مبيناً بأن «الإطار التنسيقي الذي يتحدث عن التزوير لم يقدم ولو دليلاً واحداً على تزوير الانتخابات ولم يثبت وجود حالة تزوير واحدة، ونعم أنه قد حصلت بعض الأخطاء ولكنها ضمن الإطار الطبيعي وقد حدثت في جميع الانتخابات السابقة».

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