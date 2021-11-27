مقترح لتوزيع السلة الغذائيَّة شهرياً

بغداد: دعاء عبد الامير

تعتزم وزارة التجارة تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتوزيع مفردات السلة الغذائيَّة شهريا بدلا من النظام المتبع حاليا بتوفيرها من 6 إلى 7 اشهر، مع توفير خزين ستراتيجي منها. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون : إنَّ “الوزارة تسعى من خلال مقترح ستقدمه إلى مجلس الوزراء لأن يكون نظام السلة الغذائية اكثر شمولية وتوزع على مدى عام كامل 12 حصة، بدلا من ست إلى سبع حصص، فضلا عن توفير خزين ستراتيجي لمدة 3 اشهر لمعالجة اي حالة طارئة تحصل في البلاد”.

واوضح أنَّ “مشروع السلة الغذائية من المشاريع المهمة التي استطاعت توفير الامن الغذائي”.

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