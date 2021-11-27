ميسان..جفاف هور الحويزة ينذر بهلاك الثروة الحيوانية والسمكية

أكد مدير مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان، سلام سعدون الموسوي، اليوم السبت، ان ازمة الجفاف التي يتعرض لها هور الحويزة تنذر بهلاك الثروة الحيوانية والثروة السمكية، داعيا الحكومة المركزية للتحرك والسيطرة على الموقف.

وقال الموسوي، في تصريح أن “الوضع المائي يزداد سوءاً يوميا بعد يوم وهذا ينعكس سلباً على التنوع الإحيائي في المسطح المائي بصورة عامة وعلى الأسماك بصورة خاصة ،ما أدى الى نفوق أعداد منها لنقص الاوكسجين المذاب في الماء نتيجة لانخفاض مناسيب المياه في النهر المغذي لها وظهور مناطق واسعة تعاني الجفاف في أماكن متفرقة”.

واضاف، ان “هناك انعدام للتنوع الاحيائي ماعدا اعداد من الطيور المستوطنة واصفرارا لنبات القصب والبردي والذي زاد من معاناة سكان القرى المحاذية للبرك وعلى ضفاف الانهر المغذية التي تعاني من ورداءة كمية ونوعية المياه التي لا تسد الحاجة اليومية لتربية المواشي وصيد الاسماك”.

وأشار الموسوي الى أن “مديرية الزراعة في ميسان حذرت اكثر من مرة من موجة الجفاف التي يتعرض لها هور الحويزة والذي تم ادراجه ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كونه محمية طبيعية”.انتهى/25ق

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