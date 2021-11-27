ناريشكين: سعي واشنطن لإعادة تأجيج نزاع دونباس وراء المزاعم الأمريكية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا

حذر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين من أن واشنطن تحاول صب الزيت على نار النزاع في دونباس باستخدام مزاعم إعلامية عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا.

وأعرب ناريشكين اليوم السبت، في حديث إلى قناة “روسيا-1″، عن قناعته بأن سعي الولايات المتحدة إلى دفع حكومة كييف لشن هجوم عسكري جديد على منطقة دونباس بغية إعادة تأجيج النزاع المتواصل في جنوب شرقي أوكرانيا يقف وراء تلك التقارير الإعلامية.

وقال: “كل ما يجري حول هذا الموضوع حملة دعائية خبيثة تدبرها الخارجية الأمريكية التي تزود بهذه المزاعم الكاذبة حلفاءها ومدراء وسائل الإعلام والمراكز السياسية في الولايات المتحدة كي تتكثر هذه الأكاذيب بأضعاف”.

ووصف رئيس الاستخبارات الخارجية المزاعم التي وردت في وسائل الإعلام الأمريكية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة بأنها “هراء محض”، مضيفا: “بودي أن أطمئن الجميع بأن شيئا من هذا النوع لن يحدث أبدا”.

المصدر: “إنترفاكس”

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