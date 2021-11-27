11 فيلما قصيرا من اوروبا وتركيا تتنافس في مهرجان سينما الحقيقة بايران

الاعلامي المستقل: محمد ابو الجدايل

أعلن مهرجان سينما الحقيقة (مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية) بدورته الخامسة عشرة عن الافلام القصيرة التي تتنافس في قسم “المسابقة الدولي”.

وكشف مكتب الاعلام والعلاقات العامة التابع لمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية، عن أسماء الأفلام القصيرة في قسم المسابقة الدولية بالمهرجان، معلناً أنه تم اختيار 11 فيلما قصيراً من 8 دول من قبل لجنة الاختيار لقسم المسابقة الدولي، وأسماء هذه الأفلام كالتالي:

-“مدهش” (The Fantastic) من فنلندا

-“ما أجمل بلدي!” ( My Country So Beautiful) من بولندا

-“الارواح والصخور: أسطورة جزر الأزور” Spirits and Rocks: an Azorean Myth,Switzerland من سويسرا

– استورجتنیا (STORGETNYA) من فرنسا

– “جميعنا نمتلك قلبا واحداً” (We Have One Heart) من بولندا

– “اللعبة” ( The game) من سويسرا

– “لم يعد موطني في أي مكان بعد الآن” (I Don’t Feel At Home AnywhereAnymore) من بلجيكا

– “رحلة التجويف” (The hole’s journey) من هولندا

– “ في تدفق الكلمات” (In Flow of Words) من هولندا

– “ خيال والدي” (Imagining My Father) من الدنمارك

– “ سنة في المنفى” (A Year in Exile) من تركيا

وستعلن لجنة الاختيار عن الأفلام الإيرانية في قسم المسابقة الدولية في وقت لاحق.

وينظم مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية في ايران إقامة فعاليات مهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الـ15 (سينما الحقيقة) من 9 حتى 16 ديسمبر/كانون الاول القادم، بإدارة محمد حميدي مقدم.

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