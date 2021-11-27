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الإصابة تنهي موسم علي عدنان مع فايله الدنماركي

انتهى موسم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي عدنان رسمياً مع فريقه الدنماركي فيلة ، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وقال شقيق اللاعب كاظم عدنان في تصريح للوكالة / الإعلامية / أن “موسم علي عدنان بفيله الدنماركي انتهى رسمياً بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال تدريبات فريقه الأخيرة”.

وأضاف أن “إصابة عدنان جاءت في الركبة اليسرى بعد إصابته في التدريبات ولن يتمكن من العودة قبل نهاية الموسم كما أكد التقرير الطبي للاعب”.

يشار إلى أن عدنان لعب 30 دقيقة فقط مع فيلة ووصل إلى الدنمارك الأسبوع الماضي. انتهى / 25

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