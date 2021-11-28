استنفار أمني في ديالى بعد تفجير الامس

كشف مصدر حكومي، السبت، عن وجود استنفار امني في ريف العبارة شمال شرق ديالى بعد تفجير الامس.

وقال مصدر إن “الاجهزة الامنية في حالة استنفار في ريف ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة) خاصة بساتين الرعاية شرقي الناحية عقب تفجير عبوة ناسفة مساء يوم امس على قوة امنية مشتركة ادت الى اصابة 9 من افرادها بينهم ضابطان احداهما برتبة عميد باصابات مختلفة”.

وأضاف أن “تفجير الامس يدل على خطورة خلايا داعش في البساتين الزراعية المترامية من خلال نصب وتفجير العبوات”. وأكد أن “فرق الجهد الهندسي تجري حاليا تمشيط من اجل رفع وتفكيك اي عبوات ناسفة”.

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