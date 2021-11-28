الثقافة ترفع دعاوى دولية لاستعادة الآثار العراقية المهربة

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف مدير عام هيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ليث مجيد حسين، عن إقامة العديد من الدعاوى من أجل استرداد الآثار والممتلكات التي هرّبت من العراق بعد عام 2003، في وقت أعلنت فيه خلية الإعلام الحكومي، أمس السبت، إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي للري. وقال حسين : إنه “كان ضمن وفد العراق الذي ترأسه وزير الثقافة حسن ناظم، الذي أجرى لقاءات رسمية مع نظيرتيه الفرنسية والاماراتية”، مشيراً الى أن “العراق سيستمر بجهده الكبير باستعادة آخر قطعة من الآثار التي هربت منه بعد أحداث عام 2003، لا سيما بعد فوزه بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية” . وأضاف أنه “سبق للعراق أن استعاد 17 ألف قطعة أثرية ولوح كلكامش الأخير من الولايات المتحدة الاميركية، في حين يعمل قسم الاسترداد في الهيئة على اعادة جميع الآثار والممتلكات العراقية الموجودة في الخارج”، منوهاً بأن “الولايات المتحدة هي جزء من الدول التي تمتلك آثاراً عراقية، وهناك بعض الدول تتعاون بشكل سريع وتعيد الآثار إليه، في حين هناك تلكؤ يحصل في البعض منها، مما يستدعي اتخاذ بعض الاجراءات والقضايا القانونية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط