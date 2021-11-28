الجامعة العربية تتحرك لضمان حصص العراق المائية

بغداد : دعاء عبد الامير

استحصلت وزارة الموارد المائية قرارا من المجلس الوزاري العربي للمياه، يقضي بقيام الجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية، يأتي ذلك في وقت، قطعت فيه إيران إمدادات المياه عن كردستان بنسبة 100 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ومدير المركز الوطني لادارة الموارد، حاتم حميد، : إن “الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم ايران منذ الصيف الماضي بقطع الانهر المشتركة عن العراق على فترات متقطعة، أما الفترات الاخرى فيتم فيها اطلاق تصاريف قليلة جدا”.

واضاف أن “معظم المدن الحدودية مع ايران تأثرت جراء هذه الاجراءات وسببت مشكلات في صعود الاملاح بشط العرب، نتيجة قطع مياه نهر الكارون، وكذلك انحسار مساحات الاغمار نتيجة لقطع مياه نهر

الكرخة”.

واكد حميد ان “محافظة ديالى شهدت منع الزراعة فيها للموسم الشتوي الحالي، فضلا عن الموسم الصيفي السابق، الى جانب تأثر القرى الحدودية في محافظة السليمانية ايضا بالنسبة للزراعة ومياه الشرب”.

واعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان حسين حمه كريم، قطع إيران إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100 بالمئة.

وبين أن 70 بالمئة من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كردستان،وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100 بالمئة وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كردستان بصورة ملحوظة.

بدوره، حذر مدير عام السدود في إقليم كردستان أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مناسيب المياه في السدود هذا العام، وحذر من تأثير شح المياه الكبير في حياة المواطنين، ولا سيما الساكنين على

ضفاف الأنهار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط