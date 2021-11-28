الديمقراطي الكردستاني يهيمن على قائمة أعلى الفائزين في الانتخابات

بغداد/ تميم الحسن

سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على نتائج العشرة الاوائل الفائزين في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي بمشاركة أكثر من 3200 مرشح.

وحجز الحزب لوحده نصف العدد، فيما تقاسم تحالف “تقدم” وحركة “امتداد” الناشئة بقية المراكز.

وحقق المرشحون الكرد 6 مراكز ضمن العشرة الاولى، من ضمنهم المرتبة الاولى وهو مرشح فردي، مقابل 4 مرشحين عرب.

وفاز 4 نواب ضمن اعلى 10 فائزين، 2 منهم من المرشحين الكرد، أحدهما من الحزب الديمقراطي، والاثنان الاخران من “تقدم”.

وجمع اول 10 مرشحين فائزين 4% من مجموع المصوتين في الاقتراع الذي جرى تشرين الماضي.

بالمقابل نال اول 180 مرشحا فائزا (نحو نصف عدد اعضاء البرلمان البالغ 329 مقعدا) على 20% من المقاعد.

الى ذلك حصل نحو 90% من المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات على اقل من 5000 صوت، نصفهم حصل على اقل من 1000 صوت.

وحقق بالمقابل 10% من المرشحين الذين تنافسوا في الانتخابات على نتائج اقل من 100 صوت من بينهم نائبة واحدة.

وحجز 10 نواب مراكز متدنية بعدما حصلوا على اقل من 500 صوت، و7 نواب اقل من 1000 صوت.

ومضى أكثر من شهر على اعلان مفوضية الانتخابات نتائج التصويت، فيما لاتزال الجهات القضائية تدقق في صحة تلك النتائج.

العشرة الأوائل

وسيطر الرجال على قائمة العشرة الاوائل من الفائزين بـ400 الف صوت من اصل نحو 10 ملايين صوت شاركوا في الانتخابات بحسب ارقام المفوضية. وجاء النائب السابق جمال كوجر في المرتبة الاولى على عموم العراق بنحو 57 ألف صوت في دهوك. كوجر وهو عضو الجماعة الاسلامية في كردستان التي لم تشارك في الانتخابات، فاز هذه المرة ضمن الترشيحات الفردية الذين حصلوا (الفرديون) على 40 مقعدا في البرلمان المقبل.

وفي المرتبة الثانية جاء النائب السابق نهرو الكسنزاني عن تحالف “تقدم” في بغداد، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بنحو 45 ألف صوت.

يليه مرشح حركة امتداد الذي يرأسه الناشط علاء الركابي، داود الطائي عن ذي قار، بأكثر من 41 ألف صوت.

و”امتداد” هي حركة جديدة انبثقت مؤخرا عن احتجاجات تشرين وحققت 9 مقاعد.

وفي المرتبة الرابعة حل شاخوان عبدالله النائب السابق عن كركوك ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

عبدالله حصل على اكثر من 37 الف صوت، فيما جمع الحزب 32 مقعدا في عموم البلاد.

والحزب حصل ايضاً على المرتبة السادسة بعد فوز المرشح سيبان عزيز بأكثر من 37 الف صوت في اربيل، والخامسة لزعيم “تقدم” محمد الحلبوسي بنحو 37 الف صوت في الانبار.

و”تقدم” وهو تحالف يشارك لأول مرة في الانتخابات حصل على المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات بعد التيار الصدري، بـ37 مقعدا.

والمرتبة السادسة حصل عليها زعيم “امتداد” علاء الركابي في ذي قار بنحو 35 ألف صوت، والسابعة الى الحزب الديمقراطي بعد فوز المرشح محمد صديق عن اربيل بنحو 34 ألف صوت.

اما المرتبة ما قبل الاخيرة والاخيرة فكانت للحزب الديمقراطي ايضا في دهوك، حيث حصل المرشح موفق شهاب على نحو 30 الف، وخالد الريكاني على رقم قريب من الاخير.

وحصل اول 180 فائزا على نحو مليوني صوت وهو ما يعادل نحو 20% من جميع الاصوات، واول 212 فائزا على 23% من الاصوات.

وحقق 37 فائزا ارقاما بين 20 و30 ألف صوت، مقابل 138 بين 15 و20 الف صوت، و29 مرشحا على اكثر من 10 آلاف صوت.

أدنى الأرقام

الى ذلك حصل 1400 مرشح على اصوات بين 1000 و10 آلاف صوت، و1382 مرشحا على اصوات بين 500 و1000 صوت، من بينهم 7 نواب ووزير سابق.

وهم النائبة السابقة هناء أصغر، والنائبة السابقة سهاد العبيدي، النائبة السابقة عن التيار الصدري ايناس المكصوصي، ووزير العلوم السابق والنائب السابق عبد الكريم السامرائي، النائبة لقاء وردي، النائب السابق حارث الحارثي، والنائبة السابقة عن دولة القانون خولة منفي.

وحصل 4 نواب على اقل من 500 صوت، وهم محمد تقي المولى القيادي في المجلس الاعلى والنائب السابق ورئيس هيئة الحج السابق على 110 أصوات ضمن تحالف الفتح.

والنائبة السابقة وصال سليم عن حزب التجمع الجمهوري التابع الى رجل الاعمال سعد عاصم الجنابي، بـ113 صوتا.

كذلك حصل النائب السابق عن الانبار عبد الله الخربيط على 131 صوتا ضمن تحالف تقدم، وميديا جمال النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على 210 أصوات.

كما حصل رئيس حزب بيارق الخير والنائب السابق محمد الخالدي على 287 صوتا، والنائبة السابقة عن تحالف النهج (الفضيلة) نوال الاعرجي على 307 أصوات.

اما محمد الهنداوي النائب السابق ضمن دولة القانون وعراب قانون امتيازات رفحاء، فقد حصل على 343 صوتا، وزالة نفطجي النائبة التركمانية السابقة على 459 صوت.

واخيرا في قائمة الاقل من 100 صوت، هي باسمة الساعدي النائبة السابقة في دولة القانون وحصلت على 494 صوتا، فيما حصل 5 مرشحين على اقل من 10 اصوات.

الى ذلك حصل 250 مرشحا على اقل من 100 صوت، من بينهم النائبة السابقة دلال الغراوي عن حركة الوفاء التابعة الى النائب السابق عدنان الزرفي، التي حصلت على 88 صوتا فقط، وهي اقل النواب في عدد الاصوات.

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