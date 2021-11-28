العراق يؤكد عدم وجود رحلات مع جنوب افريقيا

أكدت إدارة الطيران المدني ، اليوم السبت ، عدم وجود رحلات جوية حاليا إلى جنوب إفريقيا ، وظهرت فيها متحولة كورونا جديدة خطيرة تسميها منظمة الصحة العالمية (Omicron) ، وأنها تنتظر تعليمات من وزارة الصحة. .

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني جهاد الديوان (جهاد الديوان): “ليس لدينا رحلات مباشرة من جنوب إفريقيا ، وننتظر تعليمات الهيئة العليا للصحة والسلامة الوطنية للتعامل مع هذه الأمور”.

وأضاف: “نحن وكالة تنفيذية تقدم المقترحات إلى اللجنة وتنتظر التعليمات. هذا الأمر يخص وزارة الصحة وليس إدارة الطيران المدني ، لأن الوزارة هي الدائرة التي تقدم مقترحات بالأساس”.

وتابع: “وزارة الصحة لديها خبرة في الإجراءات الوقائية ، ولدينا أيضًا إجراءات للحفاظ على بعدنا ، وارتداء الأقنعة ومنع الحشود من دخول المطار”.

أعلنت بعض الدول خلال الـ 48 ساعة الماضية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد “أوميكرون” في أراضيها ، وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في جمهورية جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بـ “المقلق”.

انتشر الطافرة الجديدة B.1.1.529 (omicron) بسرعة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا منذ اكتشافها لأول مرة في بوتسوانا في أوائل نوفمبر.

تُعرف هذه السلالة بطفراتها المتعددة الصادمة وقد تسببت بالفعل في 90٪ من حالات COVID-19 في مقاطعة غوتنغ في جمهورية جنوب إفريقيا (موطن المدن الكبرى مثل بريتوريا وجوهانسبرغ).

سجلت بلجيكا أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (أوميكرون) في أوروبا ، وأعلنت سلطات البلاد أمس (الجمعة) أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا.