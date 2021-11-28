المرأة في القرآن الكريم (الحلقة الثالثة)

تعتبر الزوجة الصالحة من نعم الله على الانسان فعليه بشكر الله على هذه النعمة “فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي” (البقرة 152) و “شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ” (النحل 121). ورعاية الزوج لزوجته ليس فقط الرعاية المالية وانما المعاشرة الحسنة ” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” (النساء 19). ويتطلب من الزوجة ايضا رعاية زوجها ” فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ” (النساء 34) والقانتات هن الطائعات لازواجهن عند مفسرين. والله تعالى فطر الانسان على حب زوجته واولاده ” فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” (الروم 30).

وللاسرة رب يسمى رب الاسرة وهو الرجل الذي يتكفل بالصرف ورعاية افراد اسرته التي تشمل الزوجة وبناته واولاده. وجعل الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم للرجل الذي لديه بنات يحسن رعايتهن دخوله الجنة باذن الله حيث جاء في الحديث (مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ).

الشيطان يلبس الحق بالباطل “وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ” (البقرة 42) او الحلال بالحرام بان يبرر للمرأة الاية ” وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ” (النور 31) يعني ستر صدر المرأة بدون معرفة ان النساء اصلا يلبسن الحجاب على الرأس وجاءت الاية للتأكيد على ان حجاب الرأس ان يمد ليغطي صدر المرأة. وان يفحص الزوجين طبيا حتى لا يلد المولود بشكل غير سليم ” وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” (البقرة 195).

ان الله سبحانه اصطفى نساء بتطهيرهن اي معصومات من الذنوب مثل مريم عليها السلام “وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ” (ال عمران 42).