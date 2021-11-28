بالفيديو .. لاول مرة عراقية تحصد لقب ملكة جمال العرب

حصدت العراقية ماريا العبيدي على لقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي اقيمت في بلاد النيل جمهورية مصر العربية وكانت اثناء المسابقة متوترة جدا الى حين اعلان الفائز والذي تسبب بشبه انهيار لها من المفاجئة .

وفي مقابلة مع ماريا العبيدي اجرتها مراسلتنا في القاهرة بعد التتويج حيث روت ماريا عن صدمتها من الذي حصل اثناء سماع اسمها انها فازت بلقب ملكة جمال العرب وقالت كان شعور لاول مرة اشعر به حيث انني اوشك ان يغمى علي من سماع الخبر .

وفي نهاية الحديث مع ماريا العبيدي قالت ماريا سوف انتقل الى مسابقة ملكة جمال العالم واتمنى ان يحالفني الحظ في المشاركة حيث انني امثل بلدي العراق الجريح الذي ينزف منذ سنين ولم ارى فرحة في حياتي كالتي شاهدتها اثناء اعلان الخبر .

وشكرت ماريا جمهورها على الادعم الذي حضيت به ووجهت رسالة شكر خاصة في ختام حديثها .