بغداد: راكب يطلق النار على سائق ’تكسي’ إثر خلاف حول الأجرة!

أصيب سائق سيارة أجرة، السبت، بإطلاق نار من قبل راكب إثر خلاف حول مبلغ الأجرة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني ، إنّ “محاضراً في وزارة التربية يبلغ من العمر 29 عاماً، أطلق النار على سائق سيارة أجرة من نوع (هونداي – أكسنت) في منطقة الزراعية في النهروان، إثر خلاف بينهما حول الأجرة، ما أسفر عن إصابة السائق في ساقه اليمنى”.

وأضاف المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ “المتهم استخدم مسدساً صوتياً محوراً”، مبيناً أنّ “المصاب نقل إلى مستشفى المدائن، فيما اعتقلت قوة أمنية المتهم، وضبط 4 مسدسات صوتية محور داخل السيارة”.

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