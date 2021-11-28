تكليف قائد فرقة جديد لسرايا السلام

أعلنت اللجنة المسؤولة عن تصحيح مسار سرايا السلام ، السبت ، أنها ستكلف قائدا لفرقة بغداد والمحافظات الشمالية.

وأبلغ بين اللجنة أنه بحسب الصلاحيات التي منحها لهم القائد الصدر ، فإن اللجنة التي عينها القائد مقتدى الصدر كلفت بتصحيح مسار المجاهدين سرايا السلام. وكان عباس عبد الله الرستماوي قائد فرقة بغداد والمحافظات الشمالية خلفا لمقداد الغراوي.

وأوصت اللجنة بأن يعمل قائد الفرقة الجديدة بجد واجتهاد لخدمة الجهاديين ومحاولة فضح كل من يريد تشويه سمعة الجهاديين والجهاديين.

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