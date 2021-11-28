شركة الاستكشافات النفطية تباشر بعمليات تنقيب في الانبار

أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاحد، أن شركة الاستكشافات النفطية باشرت بعمليات تنقيب حقول النفط والغاز في منطقتين غنيتين بالمعادن في المناطق الغربية .

وقال الطرموز في تصريح إن “شركة الاستكشافات النفطية باشرت بمهام عمليات التنقيب عن حقل النفط في قضاء حديثة وناحية الرحالية غربي الانبار، وتعد المنطقتين بحسب الشركة المعنية بانها من المناطق الغنية بالمعادن لاحتوائها على الفوسفات والرمال ومختلف المعادن “.

واضاف ان” مناطق المستهدفة تحوي على كميات هائلة من الغاز فضلا عن وجود حقول للنفط غير مؤشرة لدى وزارة النفط”، مبينا ان” القوات الامنية امنت بشكل كامل المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب فضلا عن توفير الحماية لكوادر الشركة اثناء مهام عملها”.

وأوضح الطرموز، أن “اولى عمليات التنقيب في المنطقتين شهدتها اكتشاف حقول للنفط والغاز غير مؤشرة لدى وزارة النفط ، مؤكدا ان” عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز مازالت مستمرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار الغربية وتسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل وزارة النفط “. انتهى/ 12أ

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