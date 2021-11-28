قاسم الاعرجي يكشف محاولات هروب سجناء

كشف مستشار الأمن الوطني ، قاسم الأعرجي ، السبت ، عن «الجوانب الخفية» لمحاولة هروب معتقلين من سجن التاجي شمال العاصمة بغداد.

وقال علاج في تغريدة: “نقدر الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهداياهم في القبض على الإرهابيين الذين فروا من سجن التاجي وتسليمهم لقوات الأمن ، وهذا يؤكد وحدتهم. وقفة ضد الإرهاب”.

وأضاف: “الشعب الشجاع وجيشنا سيتكاتفان للقضاء على الإرهابيين وإعادة بناء العراق بقوة أبطال الدم”.

أفاد مصدر أمني مسؤول ، في وقت سابق السبت ، بإحباط محاولات هروب سجناء من سجن التاجي المركزي في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر ، ان قوى حماية السجون نجحت في احباط محاولة هروب ثلاثة سجناء محكومين بالسجن المؤبد ، قتل احدهم برصاص برج حماية السجن واعتقل الاخرون ، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

بدورها ، أكدت قيادة قتال بغداد المعلومات التي ذكرها المصدر في بيان ، وأوضحت أنه من بين القوات الأمنية المشتركة للواء 59 وفرقة المشاة السادسة وفوج المغاوير الفرقة الثانية تمكنت الشرطة الاتحادية من إيقاف الهروب. سجن التاجي شمال بغداد هو جزء من دائرة الإصلاح بوزارة العدل ، وحكم على ثلاثة إرهابيين بالسجن المؤبد.

وذكر البيان أنهم عندما رأوهم يعبرون السياج الحدودي للسجن رفضوا الانصياع لأوامر القوات وأطلقوا النار عليهم ، وقتل أحدهم واستسلم الآخران وفتح تحقيق. حالة الجهة المختصة.

لقد تكرر الهروب من السجن العراقي مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية ، عندما تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد بشكل واضح.

وكانت آخر عملية هروب في مايو 2021 ، عندما فر 21 سجينا من سجن في ناحية الهلال بمحافظة المثنى ، يختص باحتجاز المجرمين المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب.

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