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ما اهمية مفاوضات فيينا ؟

من المؤمل ان تنعقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وايران خلال المرحلة المقبلة بحضور كافة الاعضاء ، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر ، وتتأمل الاطراف المشاركة من هذه المحادثات عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وكيفية ضمان التطبيق الفاعل والكامل للاتفاق .

لا يختلف اثنان إن الدوافع التي تقف وراء سعي الولايات المتحدة إلى استخدام الملف النووي من اجل تحقيق مكاسب سياسية وإعلاميه بالدرجة الأولى ، وكورقة رابحة تضغط بيه على حلفاء إيران ، في ظل الحرب المشتعلة معهم والتيِ أصبحت تهدد الكل ، لكي تبقى فاتورة الحرب تدفع من قبل دول الخليج مع فوائدها المتراكمة 0

كل المؤشرات تشير إلى إن الملف الإيراني في اخر أنفسه ، ومسالة تغير بعض فقرات أو تعديلها مجرد لعبة أمريكا ، لان قضية إلغاء هي الهدف الحقيقي لها ، لكن ثمة معوقات تعيق هذا الأمر ، ولعل في مقدمتها الموقف الأوربي الرافض لذلك ، والزيارات الأخيرة للبعض الاطراف أكدت هذا الأمر ،وحتى الموقف الفرنسي لكن بدرجة اقل من ذلك ،و لكن الموقفين الروسي والصيني اشد صلابتنا ورفضا ، لان القضية تتعدى الملف النووي ، وكل طرف بينهما يريد توجيه ضربه موجعة لأخر ، سواء من خلال هذا الملف أو ملفات اخرى0

ولو تم الأمر والغي الاتفاق النووي ، ما هي عقوبة الأمور؟ ، سيصبح المشهد أكثر تعقيدا مما سبق ، واثأرها السلبية ستكون على الجميع ، وخصوصا حلفاء إيران ، لأنهم يدركون جيدا إن أمريكا لم تقف عند هذا الحد ، بل سيعطيها المجال نحو ملفات أخرى ، تحاول استخدامها ضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية ، وما يخشى منه ثمن هذا النزاع الملتهب كيف سينعكس على المنطقة ؟ وهي تعيش وسط صراع القوى العظمى .

لقد يتصور البعض إن إيران ستتضرر من إلغاء هذا الاتفاق ، وهي حسابات خاطئة بنسبة 100 % ، لان الجمهورية الإسلامية في وضع اقوي من السابق اليوم ، ولقد اثبت قدرتها العالية وكفاءتها المعهودة في أصعب الظروف ، وافشل اكبر المخططات والمؤامرات العالمية ضدها ، بحكمة وعقلانية عجزت قوى كثيرة على مواجهتها ، لذا ظلت كسد يصد مخططاتهم الواحد تلو الأخر 0

وكلما قولنا مسبقا إن لإيران حلفاء لم يمرر هذا الأمر دون رد ، ولن يسمحوا بتركها وحيد في الساحة ، وان تكون لقمة سائغة لأمريكا ، وأي خطوة بالضد من مجرمي العصر ضد الجمهورية ، سيكون لهم خطوات اشد واعنف ، وان اقتضت الأمر فلن تبخل روسيا بأكثر من ذلك ، وحسب مقتضيات المرحلة ، ودورها في سوريا خير دليل 0

ستحقق أمريكا بعض المكتسبات سواء كانت سياسية أو مادية ، لكن ثمة أمر غاية في الأهمية ، وهي خسائرها في الاتجاه الأخر لا تعد ولا تحصى ، لأنها ستخسر حلفاء جدد مثلما خسرتهم في السابق ، تركيا أمس وألمانيا وغيرهم غدا ، لان سياستها في العهد الجديد مرفوضة من اغلب دول العالم ، التي تحاول احتواء الأزمات التي تهدد الأمن والسلم العالمي ، بينما أمريكا تسير عكس هذا التوجه إلى افتعال وخلق الأزمات ، لنشهد مرحلة قسمت الدول العظمى إلى حلفين متنازعين ، وصراع وموجهة مؤجله إلى حين ،

حرب الكبار ستستمر على نحو أوسع من الماضي ، وستفتح ملفات أخرى ، لأننا نعيش حرب الملفات الساخنة ، ولا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل القريب ؟ مع تصاعد حدة الصراع بين الكبار.

اهمية محادثات فيينا كما قلنا سابقا تبقى في دائرة تحقيق مكاسب اعلامية وسياسية بحتة ، ومسالة ان ينتج عنها حلول او اتفاق ينهي الجدل المستمر حول الملف الايراني مسالة بعيدا كل البعد عن الواقع ، لان هذه الدول لن ولن تتوقف عن سعيها عن امتلاك احدث التقنيات والاسلحة المتطورة في ظل تصاعد حدة الصراعات والنزاعات بين الكبار ، ولكل طرفا اهداف و استراتيجيات طويلة المدى يحول تحقيقيها رغم المعوقات والتحديات ، لكن الامل المعقود من الاطراف المشاركة او حتى من دول المجتمع الدولي الاخرى بضخ خارطة طريق لحل مشكلة الملف الايراني ، لان تتطور الامور سيكون نتائجه وخيمة على الكل .

ماهر ضياء محيي الدين

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