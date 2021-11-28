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محمود عثمان: من قبل بظروف العملية الانتخابية عليه القبول بالنتائج

Foto وجه السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان خطابه القوى المعترضة على نتائج الانتخابات بالقول ان من قبل بالعملية الانتخابية بكل ظروفها عليه ان يتقبل نتائج الانتخابات كما هي وقال عثمان لبرنامج حوار الذي يعرض يوم غد بعد التاسعة مساء بتوقيت بغداد قال ان اي مبادرات لترضيةالقوى الخاسرة في الانتخابات ستنسف العملية الانتخابية ونتائجها واكد السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان بان القضية العراقية لم تعد تحظى باهمية كبيرة على الصعيد الدولي .الا انه في حال توصلت الولايات المتحدة وايران الى اتفاق بناء على مباحثات فيينا فان النفوذ الايراني في العراق سيتعاظم بموافقة امريكية وبخلاف الاتفاق فان الصراعات الدولية على ارض العراق ستستمر

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