محمود عثمان: من قبل بظروف العملية الانتخابية عليه القبول بالنتائج

وجه السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان خطابه القوى المعترضة على نتائج الانتخابات بالقول ان من قبل بالعملية الانتخابية بكل ظروفها عليه ان يتقبل نتائج الانتخابات كما هي وقال عثمان لبرنامج حوار الذي يعرض يوم غد بعد التاسعة مساء بتوقيت بغداد قال ان اي مبادرات لترضيةالقوى الخاسرة في الانتخابات ستنسف العملية الانتخابية ونتائجها واكد السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان بان القضية العراقية لم تعد تحظى باهمية كبيرة على الصعيد الدولي .الا انه في حال توصلت الولايات المتحدة وايران الى اتفاق بناء على مباحثات فيينا فان النفوذ الايراني في العراق سيتعاظم بموافقة امريكية وبخلاف الاتفاق فان الصراعات الدولية على ارض العراق ستستمر

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