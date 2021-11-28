مكافحة الفساد تستعيد أكثر من 13 مليار دينار من “كي كارد” تهربت من سدادها لمصرف الرشيد

افاد مصدر مطلع يوم الاحد، باستعادة مليارات الدنانير من شركة (كي كارد) لصالح أحد المصارف الحكومية، تهربت الشركة من سدادها بذريعة إدارية.

وأبلغ المصدر أن “لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة تتمكن من استعادة مبلغ ( 13،629،416،118 ثلاثة عشر مليار وستمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وستة عشر الف ومائة وثمانية عشر دينار عراقي) من شركة (كي كارد) عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”.

وأضاف المصدر؛ أن “الاستعادة تمت من خلال الاجراءات التحقيقية التي قامت بها هذه اللجنة بعد أن كانت الشركة المذكورة قد استولت على هذه الارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح”.

وفي أيلون 2020 اعتقلت قوة أمنية عراقية (بهاء عبد الحسين عبد الهادي) مدير شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته الهرب خارج العراق.

فيما أصدرت محكمة مكافحة الفساد في العراق، في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، إحدى شركات القطاع الخاص.

وعادت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد، في 8 تموز 2021 لتصدر حكما على بهاء عبد الحسين عبد الهادي وافراح محمد عبد علي و ولاء عبد الجواد حسين العاملين بشركة “كي كارد” بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات نتيجة تورطهم باختلاس مبلغ مالي ضخم.