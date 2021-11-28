هل يستعين الجيش الاثيوبى بمستشارين عسكريين اتراك لحسم الحرب ضد قوات جبهة تحرير تيغراى ؟

بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية للدراسات ان الجيش الاثيوبى والقوات الاثيوبية الحكومية ورئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد ربما يستعين بمستشارين عسكريين اتراك لحسم المعركة ضد قوات جبهة تحرير تيغراى وجيش تحرير الارومو التى تقاتل قوات الجيش الاثيوبى

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى أن اثيوبيا وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك عام 2013 واستعانة القوات الحكومية الاثيوبية بمستشارين عسكريين اتراك يتسق مع الاتفاقية العسكرية بين تركيا واديس ابابا

واشارت المنظمة ان تركيا تمتلك نفوذ عسكرى كبير داخل منطقة القرن الافريقى ففى عام 2016 قامت انقرة بتأسيس قاعدة عسكرية في الصومال بهدف تدريب الجيش الصومالي فيما تعتبر مقديشو مقر لأكبر قاعدة تركية في الخارج كما

اعلنت تركيا عن انشاء قاعدة عسكرية فى جيبوتى واستعانة الجيش الاثيوبى بقوات عسكرية تركية او مستشارين عسكريين اتراك سيجعل رئيس الوزراء الاثيوبى يحسم المعركة ضد قوات تيغراى

وقالت المنظمة ان البرلمان الإثيوبي صدق على اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين تركيا وإثيوبيا مايو 2013وتنص على تقديم تركيا دعما فنيا ولوجستيا لإثيوبيا في سبيل زيادة قدراتها العسكرية

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