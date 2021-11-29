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استثمار النجف تنذر 28 مشروعاً ترفيهياً

استثمار النجف تنذر 28 مشروعاً ترفيهياً

 النجف الاشرف: حسين الكعبي
قال رئيس هيئة استثمار النجف، ضرغام كيكو، : إن “المشاريع المنجزة توزعت بين القطاعات: السياحية والترفيهية والصحية والتربوية والصناعية والزراعية والسكنية”، كاشفا عن “وجود 90 مشروعا استثماريا اخرى قيد التشغيل، تتابعها الهيئة باستمرار لانجازها ضمن مواعيدها المحددة”. وبشأن المشاريع التي تحوي مخالفات بالتصاميم، ولا سيما الترفيهية منها، أوضح أن “هناك شروطا للمشاريع الترفيهية تخص المساحة الخضراء فيها، التي يتم تحديدها من الجهة صاحبة الأرض كالبلدية مثلا، وفي حالة المخالفة يتم توجيه إنذار وبعد ذلك يسحب المشروع في حال استمرار المخالفة”.
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