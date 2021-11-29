استيراد الكهرباء من تركيا والخليج ينتظر حسم سعر التعرفة

بغداد: طارق الاعرجي

تطمح وزارة الكهرباء الى انجاز مشاريع الربط الإقليمي مع اربع جهات، وبينما جددت مباحثاتها مع الجانب السعودي لاستيراد الطاقة عبر خطوط الربط المشترك بين الجانبين، اكتمل خط الربط العراقي التركي بطاقة قصوى تصل الى 600 ميغاواط.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي : إن العراق يسعى لتفعيل عمليات الربط الكهربائي مع الجانب السعودي، منوها بان هناك اهتماما حكوميا كبيرا بهذا الجانب.

وكشف العبادي عن تجدد المباحثات للربط مع السعودية من خلال خطوط النقل الكهربائي (عرعر اليوسفية) وخط ربط آخر يصل الى محطة السماوة في محافظة المثنى، مشيرا الى ان التفاهمات مع السعودية في المراحل الاولى.

واضاف ان مشروع الربط الكهربائي مع الجانب التركي انجز بشكل كامل من خلال خط 400 كي في (جزرة موصل)، وخط 132 في (سلوبي – فايدة)، مؤكدا أن هذه الخطوط جاهزة للربط ولم يتبق لضخ الطاقة عبرها سوى تحديد معايير الاتفاق من حيث التسعيرة وكمية الطاقة المدفوعة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط