الكاظمي يوجه بمتابعة التحقيقات للقبض على منفذي حادثة الرشاد

أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، بصبر أسر شهداء حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شهدته قرية الرشاد في محافظة ديالى الشهر الماضي وحكمة ذوي الشهداء، وإخمادهم للفتنة الطائفية، من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى

وأهلها الكرماء.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي، عبر، خلال استقباله أسر الشهداء، عن “اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالي المقدادية الذين تضامنوا مع أهالي الشهداء بموقف مشرّف، يعبر عن تلاحم أهالي المحافظة وعمق

الصلات بينهم” .

ووجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، الأجهزة الأمنية، بـ”المتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا القصاص العادل”.

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