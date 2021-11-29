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“تيليجرام” تسعد مستخدمي أجهزة “أبل” بميزة جديدة

أفاد الخبير في عالم التقنيات، جورجي لوبوشكين، أن برنامج “تيليغرام” سوف يضيف، قريبًا، ميزة جديدة لأصحاب أجهزة “أبل”.
وقال لوبوشكين عبر قناته على “تيليغرام”: في التحديث القادم، سوف يسعد “تيليغرام” مالكي أجهزة “أبل” ويضيف ميزة للتعرف على النص في الصور.
وأضاف: “بعد الآن لن تشعر بالتوتر عند تلقي صورة أخرى لبطاقة ائتمان أو لقطة شاشة”.انتهى/ 25د

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