دعوة لتفعيل المراكز المشتركة إثر استشهاد 5 من البيشمركة

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

دخلت قوات البيشمركة حالة الاستنفار القصوى عقب استشهاد 5 منها في هجوم ارهابي شنته عصابات داعش الارهابية، وسط دعوات بتفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين بغداد وأربيل.

الهجوم وقع، في منطقة (كلان) بناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بمحافظة ديالى، إذ اقدمت عصابات داعش الارهابية على تنفيذ اعتداء على نقطة تمركز تابعة لمشاة البيشمركة في هذه المنطقة، اسفر عن اصابة 4 بجروح من تلك القوات، التي تصدت واجبرت الارهابيين على الفرار.

وعلى اثر هذا الهجوم، توجهت قوة اخرى من البيشمركة للمساندة، وتعرضت لتفجير استهدفها ادى الى استشهاد خمسة بينهم ضابطان.

وغداة الهجوم، أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بيانا قال فيه: إن “اتساع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسالة جدية وخطيرة وتهديد وخطر حقيقي على المنطقة، لذا فإن المزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بمساندة قوات التحالف الدولي ضرورة عاجلة وراهنة وذات أولوية” .

وشدد بارزاني على ضرورة تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابية، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق، مؤكدا انه وجه وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد وان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة.

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